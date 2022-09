Carolina Cruz se ha convertido en una de las modelos y presentadoras más queridas por los colombianos gracias a su protagonismo en el programa matutino ‘Día a Día’ del ‘Canal Caracol’. Hace algunos meses sorprendió a la opinión pública por su inesperada separación con el actor Lincoln Palomeque, desafortunadamente, esto la ha puesto bajo la lupa de los medios se empezaron a posar sobre ella.



El interés por su vida amorosa se ha trasladado a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, quienes, cada que pueden, le preguntan a la celebridad por su situación sentimental a través de la tradicional dinámica de la caja de preguntas y respuestas en Instagram.



En esta ocasión uno de sus fanáticos le preguntó: “¿Cómo has vivido su separación? Me separé y ha sido durísimo!”



A lo que ella respondió: “A mí me tocó vivir el proceso de la separación al mismo tiempo del proceso de Salvador, yo me enfoqué en la recuperación de Salvador, entonces, creo que todo el tema de la separación pasó en un segundo plano, porque me enfoque en que Salvador estuviera sano y bien”.



También dice que contó con la ayuda de personas que la ayudaron enfrentar este proceso: “pero estuve con las personas que me ayudan con los ángeles, la persona que me ayuda con las energías y la programación neolingüista. Muy dedicada a la fundación, muy dedicada a mis hijos, muy dedicada a la salud de mi alma y de mi corazón. Sanar desde el amor y desde el entendimiento, desde el respeto y desde el perdón (...) muy entregada a mi fe, sintiéndola de verdad, verdad”.



¿Se volvería a enamorar?

En esta misma ronde de "preguntas y respuestas", uno de sus fanáticos le cuestionó si en el futuro “ podría volver a enamorarse de nuevo”, a lo que la vallecaucana respondió con una corta, pero muy diciente reflexión que dio pistas sobre las decisiones que pueda tomar más adelante en el campo del amor.



“Me encantaría, no hay nada más delicioso que esos nervios, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, como ese vacío es una delicia, pero llegará en su momento”, respondió Carolina Cruz.

