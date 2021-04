Presentadora Carolina Cruz aclara si 'mantiene' o no a sus parejas

Recientemente, la presentadora colombiana Carolina Cruz, de 41 años, tuvo una charla con el periodista Juan Diego Alvira en Instagram. En la transmisión en vivo, el comunicador le preguntó a la caleña por sus parejas: su ex Daniel Arenas y su actual Lincoln Palomeque.



El primer cuestionamiento fue sobre el actor y ganador de ‘Protagonista de novela’ Daniel Arenas. “En esa época decían: ‘Carolina es la que prácticamente mantiene a Daniel’, ¿eso era verdad?”, le preguntó, refiriéndose al imaginario que se tenía de que la modelo mantiene a sus parejas.



La ex reina del Valle del Cauca negó esto tajantemente: “¡Ay, no, mentiras! ¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca… que los mantengo a todos (risas). No, no, no… ¡Tampoooocooo! Con Dani, no; obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”.



Ante esto, el presentador de ‘Noticias Caracol’ continuó indagando y le preguntó sobre si era tacaño - como algunas personas creían -.



La respuesta de la presentadora de ‘Día a Día’ fue nuevamente positiva, indicando que tuvo una muy buena relación con su ex. “No, para nada; yo tengo los mejores recuerdos (...) no tengo queja de nada”, indicó, añadiendo también que son muy buenos amigos, tienen una excelente relación y que “la mujer que se lleve a Daniel se lleva a un gran hombre”.



Sobre la razón por la que finalizó la relación con el “churro talentoso” - como ella misma le llamó - fue porque se encontraban en “tiempos diferentes; no hay personas que no sean para uno, sino que hay personas que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en el momento que no es”.



Después se refirió a su actual pareja y padre de sus dos hijos - Salvador y Matías - , el actor Lincoln Palomeque. También lo defendió asegurando que nunca lo ha ‘mantenido’.



“Y con Lincoln, pues menos. Yo decía: ‘Pero ¿cómo así?’. El tema de Lincoln es distinto, somos una familia, hemos construido juntos. Creo que la gente se hace a sus novelas y a sus películas”, aseguró.



Además de estas revelaciones, una de las más polémicas fue sobre los rumores acerca de la mala relación que tenía con Laura Acuña, también presentadora y con quien trabajó en ‘RCN’. La presentadora aclaró que no fue por ella que dejó el programa ‘Muy Buenos Días’, sino que quería dedicarse a otra cosa.



"Yo no me fui de ‘RCN’ por culpa de ella, como mucha gente lo dijo. Yo me fui de ‘Muy Buenos Días’ porque quería hacer otra cosa", dijo la vallecaucana.



