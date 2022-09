Carolina Cruz se ha convertido en una de las modelos y presentadoras más queridas por los colombianos gracias a su protagonismo en el programa matutino ‘Día a Día’ del ‘Canal Caracol’. Hace algunos meses sorprendía a la opinión pública por su inesperada separación con el actor Lincoln Palomeque y la lupa de los medios se empezaron a posar sobre ella.



Por tal motivo, sus más de 7 millones de seguidores cada vez que pueden le preguntan a la celebridad por su situación sentimental a través de la tradicional dinámica de la caja de preguntas y respuestas en Instagram.

El pasado 20 de septiembre uno de sus fanáticos le cuestionó si en el futuro “ podría volver a enamorarse de nuevo”, a lo que la vallecaucana respondió con una corta, pero muy disiente reflexión que dio pistas sobre las decisiones que pueda tomar más adelante en el campo del amor.



“Me encantaría, no hay nada más delicioso que esos nervios, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja esas maripositas en el estómago, como ese vacío es una delicia, pero llegará en su momento”, respondió Carolina Cruz.



Además otro seguidor le preguntó sobre su estado de ánimo y si sentía feliz ahora que se encuentra atravesando por una nueva etapa de soltería junto a sus dos hijos, Matias (5) y Salvador (1). Aunque, es preciso anotar, que esto no significa que no lo fuera en su matrimonio, pues como lo ha dicho la misma presentadora, son momentos diferentes.



"Ahora soltera me siento muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación, me sentía mal o me sentía agobiada o me sentía triste, no, estaba feliz de una manera y ahora de otra”, concluyó.



