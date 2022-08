Carolina Cruz y Lincoln Palomeque confirmaron el final de su relación en el 2021. El noviazgo había durado más de diez años y era uno de los más estables de la farándula colombiana.



A pesar de la separación, la pareja comparte dos hijos: Matías y Salvador. En numerosas ocasiones la presentadora ha asegurado que mantienen una gran amistad y se ven constantemente por los compromisos de los pequeños.





Esta vez aparecieron juntos acompañando al mayor de sus hijos, Matías, en un importante momento de su vida. El menor de cinco años entró este lunes al colegio.



Los papás orgullosos se reunieron para darle la despedida a Matías en su primer día de clases. En sus historias de Instagram, Carolina Cruz mostró las imágenes de su llegada a la escuela.



En un video publicado por la caleña aparece Lincoln Palomeque cargando al pequeño mientras una profesora los recibe. Al ser un colegio bilingüe, la docente se comunicó en inglés.



“Tengo sentimientos encontrados, porque este gordito tiene su primer día de colegio hoy. Así será por los próximos catorce años. Voy a esperarlo por la tarde”, manifestó la presentadora de ‘Muy Buenos Días’.



En la grabación final, se ve a Matías alejarse de sus papás con su maestra, listo para empezar la jornada. Antes de irse, el menor se despidió con un saludo de sus padres.





En sus vacaciones también estuvieron en Cartagena. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

¿Por qué se separaron?

Hace unos días en el programa ‘La Red’, Carolina Cruz se confesó sobre el estado de su relación con el actor. Afirmó que aunque aún son cercanos, su noviazgo ya había cumplido un ciclo.



“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, expresó Cruz.



La mujer explicó que el amor entre ellos se ha transformado con el paso del tiempo. Luego de doce años de relación, han cambiado y crecido como personas.



"Lincoln es un papá muy presente para los niños. Eso también es de aplaudirse, no hay día que no pregunte por ellos, si los puede ver todos los días, todos los días los ve", señaló en esa ocasión.



En redes sociales los dos famosos suelen publicar fotos y videos de las anécdotas de sus hijos. A pesar de que no viven juntos, la caleña aseguró que los menores están rodeados de mucho amor.

