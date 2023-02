Después de más de una década juntos, dos hijos en común, una familia conformada e infinidad de momentos vividos, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque decidieron poner fin a su relación. La separación fue anunciada en marzo de 2022, por la propia presentadora de ‘Día a Día’.



“Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”, señaló la también modelo y empresaria a través de sus historias de Instagram.

Aunque, por un tiempo, Cruz no dio detalles de los motivos de su ruptura con el actor, poco a poco se fueron conociendo detalles. Hace algunos meses, en una entrevista con el programa ‘La Red’, la presentadora aseguró que si bien mantenía una buena relación con Palomeque, sentía que ya “había cumplido un ciclo”

(Lea también: ‘Estoy contenta’: Carolina Cruz confirmó que tiene un nuevo amor).

Facebook Twitter Linkedin

Con esta historia en Instagram, la pareja anunció el fin de su relación. Foto: Carolina Cruz en Instagram

“Yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ‘¿qué quiero yo en mi vida?’. Son procesos que tenemos que vivir”, detalló la empresaria para el programa citado anteriormente.



Ahora, a casi un año de haber hecho pública su separación, la presentadora fue vista en una situación sentimentalmente comprometedora con alguien más.

Carolina Cruz fue vista besándose con otro hombre



Recientemente, Carolina Cruz fue captada protagonizando un romántico momento en una reconocida discoteca de Bogotá. En un video, que fue difundido por el programa de entretenimiento ‘La Red’, se ve a quien sería la presentadora bailando con un misterioso hombre, quien, de repente, se acerca a su rostro para besarla.



Hasta el momento, no se ha podido identificar al sujeto que, por lo que se ve en los clips, le ha robado el corazón a la caleña.

(Siga leyendo: ¿Nuevamente soltera? Carolina Cruz publicó una imagen que levantó sospechas).

En medio de su trabajo como presentadora de ‘Día a Día’ y su labor como madre de Matías y Salvador, todo parece indicar que Carolina Cruz ha encontrado espacio para el amor. Al menos, así lo dejó saber en diálogo con la española Eva Rey, quien la cuestionó directamente sobre su vida amorosa a finales de 2022. A la pregunta “¿Cuánto hace que no haces el amor?", la modelo no tuvo más remedio que contestar, entre risas: “No hace mucho”.



Aunque no reveló ningún nombre ni dio muchos detalles, sí dejó en claro que se encontraba muy contenta. Con respecto a cómo hacía para mantener en secreto el romance, la empresaria contestó: “No salgo. Escondida”. No obstante, su reciente aparición demuestra todo lo contrario.

(De interés: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque compartieron la Navidad: ¿cómo les fue?).

Por el momento, Cruz se encuentra disfrutando del Carnaval de Barranquilla junto con algunas otras celebridades. Entre ellas, Carlos Calero, Laura Acuña y Linda Palma.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cómo se verían los personajes de ‘Bob Esponja’ en versión humana? IA lo revela

Con esta técnica, hombre evitó atraco luego de salir de cajero automático

‘Esposo trofeo’: hombre cuenta cómo es vivir con tres esposas que lo mantienen

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS