Carolina Cruz, una de las presentadoras de la televisión colombiana más icónicas e influyentes, ha dado de qué hablar en los últimos días, pues ha estado compartiendo varias fotografías y frases motivacionales con todos sus seguidores en la red social Instagram y mostrando abiertamente que esta en compañia de una nueva pareja.

La presentadora es uno de los personajes más representativos de la televisión colombiana. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

Para nadie es un secreto que la también modelo hace un año finalizó una relación de bastante tiempo con el actor Lincoln Palomeque. Tras su separación, Cruz no se quedó estática y estancada, sino que se ha podido ver que le ha dado una nueva oportunidad al amor.



Todo parece indicar que Carolina se encuentra demasiado bien con Jamil Farah, su nueva compañía amorosa. Quien, al parecer, por su trato y comprensión, le está aportando felicidad, amor y paz a su vida.



Así lo dejaría estipulado la colombiana el 5 de junio en su cuenta de Instagram, pues subió varias publicaciones en las que manifestó lo bien que se estaba sintiendo consigo misma por la compañía tan agradable que tiene en este momento y también porque se encontraba haciendo actividades no tan comunes para ella.

Alejada de las cámaras y los sets, Carolina compartió el bello momento que estaba viviendo en el mar, manifestando en mínimas palabras, que la persona que trabaja con esfuerzo y dedicación se merece pasar momentos únicos e inigualables, tal como ella lo estaba mostrando.



“Con el tiempo he aprendido a MERECER, aunque no lo crean, me cuesta y mucho. MERECIMIENTO… MI TRABAJO INTERNO. Una de las cosas que más disfruto es viajar y aunque me cuesta despegarme de mis gordos, les he ido enseñando las cosas que hacen feliz a mamá, una de ellas es bucear, ojalá amen tanto el mar como yo”, expresó la presentadora del programa ‘Día a Día’ dando a entender que ese mensaje era una indirecta para su expareja Lincoln Palomeque, puesto que ha podido disfrutar la vida despues de su ruptura.



Obviamente, las muestras de afecto no faltarían con su nueva pareja, ya que al parecer el viaje de desconexión que hizo la presentadora arrancó el 26 de mayo en compañía de Jamil Farah, pues con una historia en Instagram así lo dejaría estipulado.

La nueva pareja subio contenido a sus redes sociales demostrando que estanban juntos. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio /@jami_farah

“De los mejores destinos”, dijo Carolina acompañado de una imagen de ella y su nuevo amor. Al parecer se encontraban en San Andrés, donde viajaron a celebrar el amor.



Es por ello que se pudo ver a la famosa colombiana presumiendo su tan agradable momento, pues dejó ver su gran figura de modelo, países llamativos y todos los momentos que pudo vivir con Jamil, los cuales con un beso demostraron lo feliz que estaban.



Es importante recalcar que los dos colombianos ya dejaron el temor de compartir que están juntos, ya que por medio de fotografías, videos y comentarios dejan ver la nueva etapa que la famosa presentadora está viviendo.

Carolina Cruz responde críticas por su reacción al desmayo de invitada

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

