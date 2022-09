Carolina Cruz es una de las modelos y presentadoras más reconocidas de Colombia. El pasado mes de marzo fue tendencia en redes sociales por anunciar el nacimiento de su segundo hijo, Salvador, fruto de su amor con el actor Lincoln Palomeque.



Desde entonces, ha sido vista constantemente subiendo fotos y videos mostrando algunas de las actividades de su diario vivir, pero sobre todo, algunas particularidades sobre sus pequeños, en especial de Salvador, quien recientemente tuvo algunos problemas de salud.

En varias ocasiones, la modelo ha comentado a través de su Instagram que su bebé nació con tortícolis gestacional debido a la posición en la que se encontraba en el vientre, por lo que tuvo que iniciar una serie de terapias para mejorar su situación.



Así mismo, Cruz ha aclarado que Salvador no tiene problemas neuronales ni complicaciones parecidas, desmintiendo algunos rumores que circulaban en Internet y de los que varios usuarios solían preguntarle a través de su perfil en Instagram.



El hecho, ha causado que sus seguidores estén al pendiente del bebé con el fin de saber cómo están avanzando las terapias; sin embargo, en las últimas semanas Cruz se ha mostrado un tanto ausente en sus plataformas digitales y ya no ha vuelto a mostrar a sus hijos, por lo que algunos internautas han empezado a cuestionarla.



Cruz aclara las razones de su ausencia

Ante la ausencia de la comunicadora, uno de sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, le preguntó en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas “por qué ya no muestra a salvador”, a lo que Cruz respondió de manera corta y directa:



“Quisiera mostrar todo lo que hacen mis hijos. No por exponerlos, sino porque uno de mamá es muy intensa y uno se emociona con todo. Pero, toca controlarse”.



A Salvador se le vio por última vez en redes sociales, cuando supuestamente iba a ser operado por una microcefalia que fue detectada a sus seis meses de vida. Según se reportó, el menor no entró al procedimiento quirúrgico y hoy se encuentra en perfecto estado de salud.



