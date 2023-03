Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras insignes de la televisión colombiana, gracias a su participación en el programa matutino ‘Día a Día’. Junto a sus compañeros de set, la vallecaucana se ha ido ganando un lugar en la pantalla de los televidentes por su arrolladora personalidad, su talento y su puesta en escena al aire, que ha llamado la atención en más de una oportunidad.



En esta ocasión, la también modelo y empresaria volcó toda la atención de la audiencia y de sus compañeros por unos controvertidos comentarios que realizó al aire respecto a un tema que, en las últimas semanas, ha tocado de cerca a la presentadora de ‘Noticias Caracol’ Alejandra Giraldo: la explantación de prótesis mamarias.

Giraldo, quien es una de las caras más reconocidas de la primera emisión del noticiero, contó hace algunos días que se había sometido a una cirugía de explantación de prótesis mamarias, con el objetivo de combatir los síntomas del síndrome de Sjögren, una enfermedad con la que fue diagnosticada hace algunos años.



“Algunos síntomas se han aminorado, otros se han exacerbado y otros que son nuevos y qué mamera. Yo tomo pastillas todos los días. De ahí se deriva la decisión de explantarme”, dijo Giraldo en su cuenta de Instagram.

El caso de la periodista colombiana volvió a poner sobre la mesa el debate en torno a los implantes mamarios y, en esa línea, ‘Día a Día’ no quiso quedarse por fuera.



Recientemente, el programa matutino llevó a cabo un especial de la mano de especialistas e invitadas, entre las que se encontraban Alejandra Giraldo y ‘Tuti’ Vargas, quien también decidió quitarse las prótesis en los senos tras experimentar cansancio, fatiga y alteraciones del sueño.



Fue durante esta emisión en vivo que Carolina Cruz decidió lanzar una opinión impopular respecto a los implantes mamarios. Si bien la presentadora vallecaucana dejó en claro que no estaba en contra de la explantación de este tipo de dispositivos médicos, sí reveló que, para ella, era una “moda”.

“Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”, empezó diciendo Cruz en el espacio televisivo.

Sin embargo, su intervención no quedó ahí. Inmediatamente después añadió: “No, entonces, mi depresión es lo que yo tengo. Entonces pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma”.



En medio de la conversación que estaba teniendo con sus compañeros, la presentadora invitó a llevar el tema con responsabilidad, especialmente a los influenciadores en redes sociales pues, según ella, “cada caso es diferente” y, por ende, debe ser tratado con rigurosidad.

La opinión expresada por Cruz no fue compartida por todos los invitados al programa. En especial, Alejandra Giraldo se mostró en contra de las afirmaciones dadas por la vallecaucana al señalar que la explantación mamaria no debe ser calificada como una “moda”.



“Yo creo que no es solamente que se cree una ola de moda, creo que no se puede catalogar así pues porque nadie se va someter a un quirófano, soportar una anestesia es la sensación más incómoda de la vida”, comenzó explicando Giraldo.



Luego, añadió: “Creo que caer y calificar en que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial. No creo que por moda una persona se someta a una cirugía, a un dolor, cicatriz, no creo. Creo que hay muchas personas que a raíz de testimonios se han identificado y han dicho: ‘Ay, yo tengo esos síntomas”.

En varias oportunidades, Carolina Cruz dejó saber a sus seguidores que posee implantes mamarios. Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas, la presentadora se refirió a ellos: “Los amo y me ha ido muy bien con ellos”.

