La presentadora y modelo Carolina Cruz ha estado bajo el ojo público durante estos últimos meses por su tan sonada ruptura con Lincoln Palomeque, en mayo del 2022, cuando anunció su divorcio luego de 14 años de relación.

Esto ha generado que varios internautas quieran saber más sobre la vida privada de la presentadora y por esta razón en sus redes sociales constantemente es bombardeada con preguntas sobre el amor y si está de nuevo en una relación.



Recientemente, Cruz había confesado en una entrevista con Eva Rey que salía con alguien y que al parecer su relación marchaba muy bien. “Pero, ¿hay alguien por ahí que te tiene contenta?, ¿puede ser un posible candidato para presentarle a los enanitos?”, preguntó Eva, a lo que Carolina contestó: “Sí estoy contenta (…) todavía no, pero de pronto”.



Asimismo, en su cuenta de Instagram había publicado un mensaje para las mujeres que creen que por ser madres no podrán enamorarse de nuevo.



“Mientras muchos piensan que no vas a encontrar nuevamente a alguien por ser mamá de dos, yo disfruto cómo me besan la cicatriz de mis cesáreas”, escribió cruz. Además, agregó: “Uff, amé esta frase tan real, tan cierta. Siempre sale el sol para todos”.

Sin embargo, en las últimas horas Carolina Cruz publicó una imagen que muchos internautas han interpretado como que está soltera nuevamente. En el post que subió a sus estados de Instagram se podía ver una foto de un cuestionario en el que preguntan por su estado civil.



En las respuestas hay varias opciones como: soltero, casado, es complicado, en una relación y la cuarta, que es la que está seleccionada es “lo que importa es que estoy vivo”. Además, Carolina agregó el texto: “ jajajajaja divino”.



Para algunos de sus seguidores con esta imagen Cruz reveló que ya no está saliendo con nadie y que ya terminó con la persona que salía. Sin embargo, para otras personas la fotografía solo le pareció divertida a la presentadora y por eso decidió compartirla con sus más de siete millones de seguidores.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

