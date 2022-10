La presentadora y exreina caleña, Carolina Cruz, recientemente ha estado expuesta a todo tipo de comentarios que hacen los usuarios de redes sociales, quienes constantemente le preguntan por su separación con el actor Lincoln Palomeque.



(Siga leyendo: Actriz Alina Lozano ante críticas por su 'amor': 'No es mi nieto, es mi novio').

La modelo acaparó todas las portadas de los medios de comunicación tras confirmar, a finales del pasado mes de marzo, que ya no iba más con el actor cucuteño, luego de 14 años de relación y dos hijos: Matías y Salvador.

Por esta razón es frecuente que sus más de siete millones de seguidores en Instagram estén al pendiente de lo que pasa con su situación sentimental y si la presentadora ya tiene una nueva pareja en su vida. Es más, en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas afirmó que sí está dispuesta a enamorarse de nuevo.

Carolina Cruz y Holman Fuentes Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

“Me encantaría (enamorarse), no hay nada más delicioso que esos nervios, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, como ese vacío es una delicia, pero llegará en su momento”, respondió Carolina Cruz.



(También: Khloé Kardashian reveló que se sometió a cirugía por tumor que tenía en la cara).



Pues bien, todo parece indicar que ese momento puede que ya se esté gestando, pues a través de sus historias en Instagram se le pudo ver con un hombre misterioso que, para algunos internautas, podría ser su nueva pareja sentimental. No obstante, la celebridad no ha salido a confirmar ni desmentir lo que se ha estado diciendo en las diferentes plataformas digitales.



En la fotografía se puede ver a Cruz junto a Holman Fuentes, quien según menciona en su biografía, sería especialista en alta gerencia, administrador de empresas, coach, odontólogo, estudiante de aviación comercial y, además, CEO de una comercializadora de bebidas alcohólicas.



Cabe resaltar, que la soltería no ha sido un problema para la vallecaucana, quien constantemente está reiterándole a sus fanáticos que está aprovechando la coyuntura para involucrarse al cien por ciento en sus hijos, sobre todo en Salvador, quien nació con algunas complicaciones de salud.



"Ahora soltera me siento muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación, me sentía mal o me sentía agobiada o me sentía triste, no, estaba feliz de una manera y ahora de otra”, concluyó.



(Lea: El 'golpazo' de mujer que se desmayó tras enterarse que su hija está embarazada).

