Carolina Cruz sorprende a sus seguidores con su disfraz de Harley Quinn

Durante la celebración de Halloween, la cual se llevó a cabo este fin de semana, varias celebridades nacionales sorprendieron a sus seguidores mostrando su disfraz para este año.



Una de ellas fue la presentadora y empresaria Carolina Cruz, quien se disfrazó del popular personaje de DC Cómics, Harley Quinn, y recibió múltiples elogios.



Cabe resaltar que, hace unos días, Cruz aseguró en una historia de Instagram que disfrazarse era un reto para ella debido a un 'trauma' en su niñez.



"Yo estoy nerviosísima porque no me gusta interpretar ningún personaje. Soy pésima para disfrazarme porque cuando pequeñita mi mamá me puso un disfraz de la ‘Pitufina’ y me traumatizó”, explicó la empresaria.



Sin embargo, contó en aquella ocasión que estaba preparando un disfraz para celebrar Halloween junto a sus compañeros del programa 'Día a día'. "Cada uno escogió un personaje (...) No se imaginan a quien escogí yo, estoy segura que ni se les pasa por la cabeza”, afirmó.



Para el programa de este viernes, Cruz, de 42 años, reveló que su personaje elegido fue Harley Quinn.



En una publicación de Instagram, se ve que la presentadora usa ropa de color rojo y azul, el maquillaje característico del personaje y sostiene un bate, también representativo de Harley Quinn.



"Ya me está gustando. (...) La gente cambia", escribió Cruz en la publicación.



Sus seguidores, por su parte, llenaron el 'post' de comentarios en los que resaltaban la belleza de la presentadora: "Sé que no eres amante de disfrazarte, pero te ves divina", "las piernas más lindas del mundo", "Harley Quinn colombiana", "la ganadora", fueron algunos de los comentarios.



En días pasados, Cruz también se disfrazó de la cantante de música urbana Ivy Queen, por lo que publicó una foto en su Instagram y añadió: “Me falta todo para ser Ivy Queen, pero aquí lo que tenemos es la buena energía para gozarnos cada 'Día a día'”.



