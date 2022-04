La empresaria y presentadora Carolina Cruz habló con Aló, en exclusiva, por primera vez con un medio de comunicación tras su separación. Se sinceró y contó todo sobre su nueva vida, sus retos como madre de dos hijos y sobre sus desafíos con su fundación.

Nos revela cómo asume sus decisiones y aprendizajes tras vivir los momentos complicados de los que salió victoriosa.

Carolina Cruz. Foto: Revista Aló

“Uno siempre sabe dónde está bien y dónde no”, dijo sobre las reflexiones que tuvo en medio de la dificultad, donde el acercarse a Dios fue clave para seguir su camino.



“Dios siempre me muestra lo que yo ya sabía, siempre me muestra las decisiones que tenía que haber tomado hace un mes, dos meses o tres”, comentó.



