Luego de que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque reconocieron que su relación no da más y que terminaron en buenos términos, la presentadora reposteó una reflexión sobre lo que significa el fracaso en pareja.

Cruz hace referencia en su cuenta de Instagram a un texto publicado por la cuenta de Instagram @UnModeloDeMamá. Inclusive en su cuenta, la presentadora puso un "Uffff".



“Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años (...) y de repente todo cambia, sin darnos cuenta, el amor se acaba. Y entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian: 'Fracasaron en su matrimonio' y no es cierto', dice el texto. de @UnModeloDeMamá.

“Fracasar es jugar a ser 'la familia feliz'. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo (...) Fracasar es quedarse por conveniencia. Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos. Fracasar es vivir una vida gris", dice la publicación.



También señala: "Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche. Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por miedo al 'qué dirán'. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe".



En la misma publicación se lee: "Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso. Y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar 'lucha por tu felicidad'”.



