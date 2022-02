Desde que nació su hijo Salvador, la reconocida presentadora y modelo Carolina Cruz ha sido muy sincera con sus seguidores sobre los desafíos y los retos que ha tenido que enfrentar con su último hijo, después de que naciera con tortícolis gestacional.



Mediante sus redes sociales y en el programa ‘Día a Día’ de Caracol, donde hace parte del equipo de trabajo, Cruz ha contado hasta el más mínimo detalle de la salud de su pequeño y las anécdotas sobre el proceso de crianza de sus dos hijos Salvador y Matías.

Recientemente en un diálogo con la revista Aló, Cruz manifestó como su fe en Dios le ha ayudado a afrontar la situación de salud que vive con Salvador. Además, confesó que tuvo dos experiencias divinas que marcaron su vida y reavivaron su fe.



Su primera experiencia fue, según la presentadora, una revelación de la Virgen María. La vallecaucana mencionó que este hecho ocurrió en el vestidor de su casa, un lugar que es íntimo y sagrado para ella, ya que ahí suele descargar todas sus emociones negativas y rezar por largos periodos.



(siga leyendo: ‘Daría todo por la salud de mamá’: J Balvin).



Fue en ese lugar que, de acuerdo al testimonio de Cruz, percibió un aroma a rosas diferente, lo que ella interpretó como una presencia divina.

“El suceso con la fragancia de rosas ocurrió en mi vestidor, lugar de desahogo para mí. Nunca me ha gustado que mis hijos perciban mi dolor, pues ambos son sumamente sensibles. Por lo que siempre que sentía la necesidad me encerraba en ese lugar a llorar. Es mi altar y mi lugar seguro”, comentó Cruz a la revista Aló.



La presentadora señaló que en una segunda ocasión no percibió un olor sino que vio que todo el piso tenía escarcha esparcida. Cruz aseguró que, al igual que en el primer episodio, el suceso se registró en momentos clave de su vida, pues se encontraba en una situación complicada con la salud de su hijo menor.



"Han sido ambas experiencias muy fuertes y que han llegado en momentos en los que más las he necesitado", agregó.



(Le puede interesar: Los 55 años del actor Benicio del Toro).



La presentadora afirmó que estos dos episodios le han ayudado a reafirmar su fe en Dios y que siempre estará en su vida y más en los momentos difíciles. “Yo adoro a la Virgen y creo que nunca me había sentido tan identificada con ella como ahora con Salvador. Estoy segura de que es por esa conexión que he construido con ella, que se me ha presentado ya dos veces”, contó.

Aunque su hijo Salvador ya se encuentra en mejores condiciones de salud, la presentadora sigue siendo muy devota y continúa rezando con intensidad.



Por otro lado, en sus redes sociales compartió el primer cumpleaños de su pequeño, el cual fue celebrado con todos los lujos. Y también ha confirmado que Salvador, hijo del actor Lincoln Palomeque, ya terminó sus terapias.

Más noticias

- Epa Colombia le regaló dinero a sus seguidores y colapsó las redes sociales

- Estafador de Tinder ahora vende y envía mensajes personalizados

- Insólito: dos hermanas casadas con gemelos tuvieron hijos 'idénticos'

- Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por vender parte de su finca en Francia

Tendencias EL TIEMPO