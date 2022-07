Carolina Cruz, presentadora y exreina caleña, ha estado expuesta a todo tipo de comentarios que hacen en sus redes sociales los usuarios que constantemente están preguntándole por el reciente anuncio de su separación con el actor Lincoln Palomeque.



(Le puede interesar: Carolina Cruz reveló cómo es su relación actual con Lincoln Palomeque)

La pareja que comparte dos hijos: Salvador y Matías, anunciaron que decidieron romper la relación que superaba los diez años.



Los famosos tenían una de las relaciones más estables de la farándula colombiana y aunque no se conoce con exactitud cuál fue el motivo de la ruptura, se mantienen en buenos términos y comparten una relación sana para sus hijos.



En redes sociales se comentan mutuamente las publicaciones y se evidencia que tienen buena relación.



Sin embargo, la presentadora ha manifestado que ha tenido dificultades en los últimos meses, por la separación y la enfermedad de su hijo menor.



En una entrevista con el programa 'La Red' del canal Caracol, Carolina Cruz habló sobre los comentarios que constantemente le escriben por su separacion.



"Me escriben muchas cosas (...) Pero siendo una figura pública, la verdad me importa muy poco lo que la gente piense de mí", dijo Cruz.



Y enfatizó que: "Mi prioridad siempre ha sido mi núcleo más cercano, mi familia, mis hijos. En realidad, me interesa lo que mis hijos ven y piensan de su mamá".