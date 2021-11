Carolina Cruz sobre Salvador: 'Se va equilibrando el tamaño de su cabeza'

La presentadora Carolina Cruz es una de las personalidades famosas que más interactúa con sus seguidores, pues en sus redes sociales suele compartir anécdotas de su vida, hablar sobre sus proyectos personales y sobre su núcleo familiar; los dos hijos que tiene junto al actor Lincoln Palomeque y la salud del menor de ellos, Salvador.

Cruz no solo mantiene contacto cercano con los televidentes colombianos que la ven en las mañanas en el programa matutino ‘Día a día’ de ‘Caracol Televisión’, sino también por medio de su Instagram, en el cual suele dar reporte acerca de salud de su bebé de ocho meses, que nació con algunas dificultades que han ido mejorando gracias al acompañamiento médico.



El pequeño Salvador nació con tortícolis gestacional, debido a la posición en la que se encontraba en el vientre, una situación que, afortunadamente, logró sobrepasar hace poco. Sin embargo, también tuvo un crecimiento de tamaño en su cabeza debido a un aumento del líquido cefalorraquídeo, por lo que ha tenido que recibir tratamiento para frenar el crecimiento.



De acuerdo con lo que había mencionado la empresaria hace casi un mes en entrevista con ‘La sala de Laura Acuña’, un programa de YouTube de la también presentadora, contó que a los tres meses a su hijo le empezó a crecer su cabeza más de lo normal, por lo que fue llevado al médico y se dieron cuenta de la acumulación del líquido.



Sin embargo, desde ese momento no había dado más reporte de la situación y tenía bastante preocupados a sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a las actualizaciones tan seguidas que daba sobre la salud del pequeño.



Fue hasta hace pocas horas que la mujer volvió a hablar al respecto, mencionó que muchos le han comentado que notan mejoría en la salud del bebé, basados en las fotos que publica, pues observan que su cabeza no siguió creciendo.



Al respecto explicó: “Como Salva ha ido creciendo, entonces no es que su cabecita se vea más pequeñita, la cabecita de Salvador ya creció y no es que se vaya a volver más pequeña, sino que ya está deshinchada. Por eso es que ustedes ven el cambio tan positivo en Salvador”.

La mujer también comentó que debido a que ha pasado el tiempo, con el crecimiento de su cuerpo, ya no se ve tan grande su cabeza porque “se ha ido equilibrando”.



A su vez, dio parte de tranquilidad al afirmar que han ido disminuyendo el número de terapias debido al gran avance que se ha obtenido. “Antes tenía terapias 5 días a la semana y ahorita está solamente en 4”, señaló.



Desde que decidió hacer público el estado de salud de su hijo, con respecto a su apariencia física, la mujer dejó en claro que, afortunadamente, Salvador no tenía hidrocefalia, algo que le llegó a preocupar cuando busco en Google los síntomas del bebé.



“Cuando le dicen a uno ‘tu hijo tiene como agua en la cabeza’, entonces uno de una se va a Google, que es lo peor del mundo, no lo hagan por favor. Lo primero que te sale es una hidrocefalia, gracias a Dios Salvador no tenía hidrocefalia”, explicó en ‘La sala de Laura Acuña’.

