Carolina Cruz y sus planes a futuro: habló de matrimonio e hijos con su joven novio

Carolina Cruz se refirió a asuntos del futuro en su relación con Jamil Farah que han sido en ocasiones debatidos en las redes sociales. Además, habló de sus proyectos personales y sus hijos.



En marzo del 2022, una de las parejas más queridas y estables de la farándula nacional dio a conocer que su relación de 14 años llegó al final. Se trata de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque.



Para iniciar el 2023, la vallecaucana ya estaba dándose una nueva oportunidad en el amor con Jamil Farah, un piloto santandereano 12 años menor que ella. A pesar de esto, ellos han demostrado que la edad no es un impedimento para el romance, por lo que suelen ser aplaudidos por muchos, así se ve en cada publicación que hacen juntos.

Carolina Cruz habló de matrimonio e hijos

En el partido de la selección Colombia frente a Brasil, en el que la ‘tricolor’ ganó 2 - 1 con goles de Luis Díaz, la presentadora estuvo presente con varios de sus compañeros de ‘Día a Día’ y allí tuvo una conversación con la revista ‘Semana’, en la que se tocaron temas de su relación.

Por un lado, a Carolina Cruz se le preguntó si hay planes de matrimonio con el piloto. Ella contestó: “Nunca hemos hablado de eso para nada. Yo creo que son más los titulares de los medios de comunicación (…) No es un tema que hayamos tocado. Seguimos en un plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata”.



Ante la posibilidad de tener hijos con Jamil Farah, argumentó: “Tampoco he hablado de eso. Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando. Él está pasando por un gran momento laboral, yo también. Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversado ni que se haya hablado”.

Sobre Matías y Salvador, Carolina Cruz dijo que sus hijos son “niños felices, tranquilos, muy queridos, cuidados, amorosos y con salud, algo que para cualquier papá es lo más importante”.

En la misma conversación, la famosa dijo que en su vida profesional vienen proyectos como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, sigue en su trabajo como presentadora de ‘Día a Día’, trabajando en su fundación Salvador de sueños y como modelo de diferentes marcas.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

