La presentadora Carolina Cruz habló de los detalles que la llevaron a la crear ‘Salvador de sueños’, la fundación que fue motivada por la enfermedad que padece su segundo hijo, con la cual busca ayudar a diferentes niños y aportarles a los problemas de salud que padezcan.



En entrevista para el programa 'La Red', la exreina explicó por qué surgió su fundación y agradeció a todas las personas que la han apoyado, incluyendo a Lincoln Palomeque.



“Empiezo a hacerlo yo solita porque todo ha salido de mi bolsillo. El Concurso Nacional de Belleza me dio un aporte muy grande y personas han apadrinado ciertos casos, lo cual me ayudó”, indicó, y seguidamente agradeció a todas las personas que la han respaldado.



“Tengo a mi mamá, a mi empresa Caracol Televisión, a mis compañeros de trabajo, está Lincoln, que han sido mejor dicho incondicionales en todo… Si uno tiene toda la ayuda del mundo y se estresa, cómo serán las mamás que no tienen ayuda de absolutamente nada”, agregó Carolina en la entrevista en la que destacó el apoyo del padre de sus dos hijos.



“Uno es afortunado porque tiene un buen trabajo, donde tienes un buen sueldo y puedes pagar un buen seguro médico. La gente piensa que uno tiene una vida perfecta que no le pasa nada y no sufre angustias. Esa no es la realidad”, reconoció la presentadora.



