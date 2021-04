Carolina Cruz denunció que están usando su imagen para estafar

La talentosa presentadora Carolina Cruz denunció que están usando su imagen en redes sociales para promover un producto para bajar de peso.



De acuerdo con Cruz, sus fotos han sido utilizadas - en forma video - para aparentar que concede una entrevista en el que habla de los beneficios de un adelgazante.

"He compartido esta información en mis historias desde hace unas semanas, pero me preocupa ver que siguen estafando y engañando a las personas por Facebook y ahora Instagram con una información falsa”, aseguró Carolina.



De igual forma, le pidió a sus seguidores que la ayuden a difundir esta información para evitar que los ciudadanos de bien caigan en manos de los delincuentes.



(De seguro le interesa leer: Carolina Cruz dijo por qué se separó de Lincoln Palomeque en una época)



Finalmente la presentadora señaló sobre este tema: “Ojalá me ayuden a compartir y reportar estas páginas y personas que lo único que quieren es aprovecharse del desconocimiento de algunos que al ver una foto mía y una entrevista montada, que nunca di, puedan caer”.



(Lo invitamos a leer: Padre del reguetonero Kevin Roldán habría fallecido)

(Si nos visita desde la app vea la publicación de Cruz en redes aquí).



Carolina Cruz, es valluna, de 41 años y madre de dos hijos: Matías, de 4 años, y Salvador, de dos meses de nacido.



Está en una relación con el actor Lincoln Palomeque, desde 2014, y son considerados como una pareja estable dentro de la farándula criolla.



(Podría interesarle leer: Fallece el compositor de la música de Dragon Ball y de Doraemon)



En 1999, Carolina participó, por el Valle del Cauca, en el Reinado Nacional de Belleza, quedando de virreina.



Tendencias EL TIEMPO