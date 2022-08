Carolina Cruz tiene una buena relación con sus fanáticos en redes sociales. La caleña supera los siete millones de seguidores en Instagram y constantemente está interactuando con ellos.



Es por esto que lanzó una alerta para evitar que caigan en estafas. La presentadora se mostró molesta con las mentiras con las que algunas ofrecen y comercializan productos para bajar de peso.



En sus historias, Cruz se tomó un tiempo para hablar con sus admiradores y explicarles la situación. Aseguró que han estado vendiendo sustancias que ella nunca ha probado, bajo su nombre.



“Porfa, no se dejen engañar. Las historias que les subí de unos productos que siguen diciendo que son lo que yo consumí o he consumido para bajar de peso, no son ciertos”, expresó.



Añadió que suele ser muy transparente con su dieta y ejercicios que realiza para mantener su físico. Por esta razón, prefiere utilizar sus cuentas oficiales para compartir este tipo de datos.



“Cuando yo consumo algo, yo misma les muestro por acá en mis redes sociales. Estos productos no los conozco, nunca los he utilizado, nunca los he consumido. Entonces, me da mucho miedo que sean perjudiciales para la salud y que ustedes se dejen engañar”, advirtió Carolina Cruz.



Para evitar malentendidos, la integrante de ‘Muy buenos días’ mostró las imágenes con las que estarían promocionando los productos falsos. En una aparece la modelo como la cara de una botella verde con blanco, en un montaje de etiqueta. En la siguiente, sale Cruz con un supuesto mensaje secreto sobre cómo “ha bajado de peso tan rápido”.

La salud de Salvador

Hace unos días Carolina Cruz compartió en su cuenta de Instagram el recuerdo de un desgarrador momento. Hace un año su hijo menor, Salvador, se sometió a una cirugía por una enfermedad que padecía.



“Hoy, hace exactamente un año estábamos en la Fundación Santa Fe esperando para tu primera cirugía por una macrocefalia que se generó a tus 3 meses, por no eliminar el líquido cefalorraquídeo que producimos diariamente los seres humanos. Te entregué en los brazos de todo el equipo médico del hospital (los mejores) y nuestro ángel Kemel Ahmed Ghotme (el mejor) después de hacer todo para evitarla, pero con la confianza y la FE puesta en DIOS, que todo estaría bien”, escribió la presentadora.



Cruz publicó un carrete de fotos de hace doce meses donde aparece el pequeño en un hospital, en recuperación y acompañado por su hermano mayor, Matías. La famosa hizo énfasis en la importancia de su fe religiosa y su amor de madre para lograr la mejoría del menor.

Salvador nació en 2021. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

