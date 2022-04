Recientemente, la periodista vallecaucana Carolina Cruz denunció públicamente, a través de sus historias de Instagram, que una marca de un producto quemador de grasa estaba usando su imagen sin su consentimiento para dar falsos testimonios y demostrar su “efectividad”.

La presentadora de ‘Día a Día’ explicó en sus redes sociales que la marca estaba haciendo publicidad falsa diciendo que Cruz había perdido peso consumiendo el producto.



En las imágenes difundidas se puede evidenciar que la compañía suplantaba la identidad de la presentadora para publicar declaraciones engañosas en las que, supuestamente, ella afirmaba haber perdido 25 kilos después de haber dado a luz.



En otra de las fotos, aparece Cruz con un texto que citaba, presuntamente, su testimonio en el que aseguraba haber perdido 13 kilos en poco tiempo.



La denuncia

“Muy peligroso, jamás he consumido ese producto, ni idea qué contenga. Ojo, no arriesguen su vida”, señaló la periodista en las imágenes.



Según la información del artículo, son unas cápsulas que estimulan la quema de grasa en el cuerpo, reducen la ansiedad y el apetito. No obstante, Cruz resaltó que los componentes de estas pastillas podrían afectar la salud de quien las consume.



“Falso, esto es una estafa, no se dejen engañar”, resaltó la presentadora, quien también mencionó en la publicación al Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos y Alimentos, Invima.



La periodista alertó a la entidad con el fin de que se realice la respectiva evaluación del producto y verificar si su venta está o no autorizada.



Imágenes con las que Carolina Cruz denunció la falsa publicidad. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

Sin embargo, tanto el Invima como la marca no se han pronunciado públicamente tras las declaraciones de Cruz.

¿Qué puede suceder en el cuerpo?

Según indicó el profesional en nutrición Andrés Zapata en una transmisión de Instagram con la creadora de contenido fitness Silava Araujo, perder peso debe ser un proceso paulatino y saludable.



Lo ideal, al comenzar a adoptar hábitos de ejercicio y buena alimentación, es bajar un kilogramo por mes, máximo dos en caso de padecer obesidad. Si usted está perdiendo más de un kilo en un mes o menos, podría estar afectando su salud.



Esto es lo que sucede con las cápsulas quemadoras de grasa las cuales, según el profesional, tienden a generar un efecto rebote. Este fenómeno consiste en que, si se consumen estos productos, se adelgazará rápidamente, pero posteriormente la persona volverá a ganar la grasa que tenía antes e incluso, mucho más.



En conclusión, antes de comprar o ingerir cualquiera de estos artículos que aparecen en internet es necesario consultar a un profesional.

Consuma alimentos ricos en grasas saludables como salmón, aguacate, frutos secos y semillas. Foto: Istock

No obstante, muchos de ellos concuerdan en que lo recomendable es adoptar buenos hábitos de alimentación y actividad física.

