Carolina Cruz denunció a través de su cuenta de Instagram que personas inescrupulosas están usando la imagen de su hijo y de su fundación para estafar a los ciudadanos a su nombre.



Desafortunadamente, las estafas y la creación de perfiles falsos en redes sociales son cada vez más comunes, convirtiéndose en una de las formas más empleadas para engañar a personas pidiéndoles a cambio enormes sumas de dinero.



Hace pocas semanas, la presentadora de ‘Día a Día’ ya había hecho una denuncia parecida, mostrando algunas publicaciones en redes en las que utilizan su nombre e imagen para promover productos adelgazantes. Sin embargo, en esta ocasión estarían mostrando una foto del hijo menor que ella tuvo con Lincoln Palomeque, con el fin de reunir personas alrededor de un fraudulento concurso.



Esta cuenta pertenece, supuestamente, a sus “fans” e indica que deberían seguir a una serie de usuarios de Instagram y así cumplir con los requisitos para ganar 2 millones de pesos en efectivo. Algo que no solo es falso, porque ella no tiene nada que ver con esta promoción, sino que se puede convertir en un problema mayor por usar la imagen de un menor para esto.



En el texto que Carolina puso en sus historias de Instagram, en mayúsculas advierte acerca de esta situación diciendo:



“FALSOOOOO. POR FAVOR, REPORTAR ESTAS CUENTAS QUE NO CONOCEMOS”.



La publicación se viralizó rápidamente, debido a que en esta red social ella cuenta con cerca de 7 millones y medio de seguidores.

Estafas con pastillas adelgazantes

A finales de agosto, la presentadora se mostró molesta con las mentiras con las que algunas personas ofrecen y comercializan productos para bajar de peso.



En sus historias, Cruz se tomó un tiempo para hablar con sus admiradores y explicarles la situación. Aseguró que han estado vendiendo sustancias que ella nunca ha probado, bajo su nombre.



“Porfa, no se dejen engañar. Las historias que les subí de unos productos que siguen diciendo que son lo que yo consumí o he consumido para bajar de peso, no son ciertos”, expresó.

Añadió que suele ser muy transparente con su dieta y ejercicios que realiza para mantener su físico. Por esta razón, prefiere utilizar sus cuentas oficiales para compartir este tipo de datos.

