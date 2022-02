Carolina Cruz, empresaria y presentadora del programa 'Día a Día', del canal Caracol, y su esposo y actor, Lincoln Palomeque, han vivido durante los últimos meses una situación compleja debido a la salud de su hijo menor, Salvador, quien nació el 19 de febrero del año pasado.



Cruz reveló meses después del nacimiento del pequeño que en un control médico notaron un crecimiento anormal de su cabeza luego de que le midieran el perímetro cefálico, con lo que los especialistas notaron que el tamaño era más grande de lo normal.

La presentadora vallecaucana, de 42 años de edad, explicó que tras realizarle a su hijo varios exámenes se pudo establecer que no sufría hidrocefalia. Sin embargo, relató que el líquido cefalorraquídeo estaba por fuera del cerebro y le estaba ocasionando esta situación, por lo que el pequeño tuvo que ser sometido a terapias.



"A los tres mesecitos, a Salva le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal", explicó Cruz hace varios meses en el programa 'Día a Día', donde también enfatizó en que esto no ha ocasionado problemas neurológicos al niño.



En las últimas horas, Carolina Cruz compartió una gran noticia con respecto a la salud de su hijo a través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores: Salvador finalizó sus terapias.



Además, la presentadora compartió en esta publicación algunos detalles personales de lo que fueron los últimos meses durante este proceso de su hijo, donde aseguró que nunca le reprochó a Dios por la situación que ella y su hijo estaban viviendo.



"La primera terapia de Salvador en junio fue dura, muy dura. Las primeras semanas lloraba la terapia completa, de lunes a viernes. Tenía el tamaño de su cabeza más la tortícolis que no le permitía levantarla, le pesaba mucho. Nunca le dije a Dios: por qué yo, por qué mi hijo. Recuerdo que con lágrimas en mis ojos solo le decía: lo que me mandes, la prueba que sea, lo voy a vivir desde el amor, la fe y la gratitud".



