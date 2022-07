Lincoln Palomeque y Carolina Cruz confirmaron su separación hace unos meses tras más de diez años juntos. La pareja comparte dos hijos: Matías y Salvador.



Los famosos tenían una de las relaciones más estables de la farándula colombiana y aunque nunca han dado explicaciones de por qué terminaron, se mantienen en buenos términos.



En redes sociales es común verlos comentando las publicaciones del otro o felicitándose entre sí. La presentadora ha sido honesta sobre las dificultades que ha pasado los últimos meses, con el final de su relación y la enfermedad de su hijo menor.



En una entrevista con el programa 'La Red' del canal Caracol, Carolina Cruz reveló detalles de su amistad con Palomeque y se refirió a la crianza de sus pequeños.



Según la caleña, su expareja es un papá muy presente que no la ha dejado sola y siempre está al pendiente de las necesidades de Matías y Salvador.



"Lincoln es un papá muy presente para los niños. Eso también es de aplaudirse, no hay día que no pregunte por ellos, si los puede ver todos los días, todos los días los ve" señaló.



Cuando le preguntaron por la relación con Palomeque aseguró que se tienen un trato respetuoso pero que terminaron luego de que se cerró el ciclo de su romance.



“Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?” explicó la presentadora.



La salud de Salvador

La actriz usó sus redes sociales hace unos días para compartir un nuevo diagnóstico de su hijo menor. En su cuenta de Instagram reveló que el niño se encuentra sano después de meses de complicaciones.



“Hoy, después de cuatro meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar al médico decirnos que este gordo está más que perfecto, es algo inexplicable” expresó Carolina Cruz en un emotivo video.



En la grabación aparece la presentadora con lágrimas de alivio y felicidad mientras manifestaba el amor que tiene por su hijo.



“Gracias hijo por elegirme, por llevarme al límite y demostrarme hasta donde puedo llegar, llenándome de fe y gratitud infinita. Gracias por mostrarme el verdadero significado de la palabra empatía, gracias porque sin ti nada de mí ahora sería real. Hoy soy más humana, más feliz, más plena, más auténtica... Matías y tú....mi mejor obra” escribió en una publicación minutos después.

