Carolina Cruz es uno de los personajes más populares de la farándula colombiana. La vallecaucana incursionó en el mundo del espectáculo de la mano del Concurso Nacional de Belleza y, aunque no logró coronarse como Señorita Colombia, sí se abrió paso en el mundo de la televisión y el modelaje.

En su libro autobiográfico 'Mi mundo, mis huellas', la presentadora colombiana abrió el corazón con los lectores y brindó detalles de su vida antes, durante y después de que la fama llegara a su vida. En uno de esos capítulos, titulado 'Mi primer amor', habló de su primer novio, con quien vivió experiencias tanto dulces como amargas.

Cruz no expuso el nombre de quien fuese su "primer amor", pero esto no le impidió relatar los aciertos y altibajos de su romance. Según narró en el libro, la relación inició de manera "linda y especial", pero poco a poco fue desmoronándose en medio de infidelidades, problemas con el alcohol y algunos episodios de violencia.

“Estaba perdiendo mi tiempo con alguien que no me convenía y no me aportaba“, confesó Cruz en el escrito.



La presentadora sostiene actualmente un noviazgo con Jamil Farah. Foto: Instagram: @jamil_farah / @carolinacruzosorio

La vallecaucana sostuvo que, si bien pudo vivir experiencias especiales junto a su primer novio, los problemas que afrontaron la hicieron poner punto final a su relación. Tras la separación quedó el dolor de la ruptura, pero también algunas "deudas y situaciones incómodas".

“Esta relación me dejó muchas lágrimas, además de deudas y situaciones incómodas (...). Y aunque la verdad es que los ocho años y medio no fueron todos malos, y viví muchos momentos bonitos y especiales con él y su familia (que me querían mucho a mí y a mi familia), al final hizo tantas embarradas que toda la relación fue cambiando y en julio de 2002, cuando llegué de Cali a vivir a Bogotá, entendí que (…) lo mejor era que las cosas llegaran a su final", relató Carolina en 'Mi mundo, mis huellas'.

Y añadió: "Por esa época él se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá después de una tragedia familiar, quedó debiéndome plata, y además me dejó con una deuda a su nombre en el Icetex (deuda que menos mal ya pagué".

En las páginas de su escrito, la presentadora también abordó los inicios de su relación con Lincoln Palomeque, con quien comenzó a salir en el 2010, y también hizo referencia a Daniel Arenas, con quien estuvo vinculada sentimentalmente.



Actualmente, y después de terminar su relación con Palomeque, Cruz se encuentra inmersa en un noviazgo con el piloto Jamil Farah, con quien confirmó su relación hace algunas semanas atrás y quien también la acompañó en la celebración de su cumpleaños número 44.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO