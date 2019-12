Carolina Cruz confesó los difíciles momentos que ha pasado en su vida

Hernán Puentes / Aló

Desde el pasado 12 de diciembre circula la nueva edición de la revista Aló. Esta vez, llega con la portada de Carolina Cruz y una entrevista en la que la periodista Sandra Paola Real le pregunta por sus planes para este fin de año, cómo ha sido retomar un programa diario como 'Día a Día' y cómo fue la pérdida de su bebé en 2018, entre otros temas.



"La gente cree que tengo una vida muy fácil, que no he pasado por dificultades ni nada, y para algunos es muy sencillo decirte en redes sociales que estoy muy vieja, que me va a dejar el bus, cuando no saben la tristeza que es vivir un momento así", dice la modelo y empresaria.