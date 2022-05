Carolina Cruz siempre se siente orgullosa de sus hijos, Salvador y Matías. Pese a que en los últimos meses la presentadora ha tenido que afrontar difíciles momentos debido a la salud del más pequeño y su separación del actor Lincoln Palomeque, le gusta compartir con sus seguidores de redes un poco de la alegría familiar.

‘Salva’ se ha robado la atención de muchos, pues el niño está en plena etapa de crecimiento y, para muchos, derrocha ternura. Además, es una muestra de resiliencia frente a los tratamientos médicos que sobrelleva para superar sus complicaciones: retenimiento de líquidos en el cerebro y tortícolis gestacional.

Sus primeros pasos

Eso sí, el bebé siempre ha tenido a su familia al lado que lo exalta constantemente. Ahora, Cruz, conductora del programa matutino ‘Día a Día’, del canal ‘Caracol’, decidió mostrar en su cuenta de Instagram los primeros pasos que se aventuró a dar.



“Estoy muy emocionada. He llorado de la felicidad y la dicha de verlo caminando. Son sentimientos encontrados”, expresó la vallecaucana.



Para ella, esta etapa le significa dos cosas: Salvador demuestra que está sano, pero también deja ver que crece y crece. Así que “ya no es tan bebé”, dijo.



Y no es para menos. Esa sensación la tienen muchas madres que quisieran detener el tiempo y poder disfrutar al máximo para que, de un momento a otro, no se convierta en un ‘muchacho hecho y derecho’. “Cuando caminan ya son como más personitas, como más niños”, precisó.

“Muchas veces quisiéramos parar el tiempo, pero nuestra labor como mamitas es acompañarlos y protegerlos en su crecimiento”, expresó.



De hecho, no es la primera vez que compartió cómo su primogénito, poco a poco, deja de gatear. A principios de este mes de mayo subió un video en el que se ve a Matías llevar de la mano a su hermano mientras toma confianza.



Además, la exreina recalcó lo sentimental que es por cualquier motivo. “Toda mi vida he sido así. Lloro despidiendo un avión de carga. Desde que soy mamá soy más sensible y desde que tengo la fundación también”, aseguró a sus más de siete millones de seguidores de Instagram.



Vale decir que la fundación a la que se refiere es ‘Salvador de sueños’, una organización que creó tras vivir de primera mano las dificultades del sistema de salud colombiano en cuanto a la atención de niños. Esta provee fondos para que otros pequeños logren recibir atención médica especializada, aún sin tener una prepagada.

