Salvador Palomeque, el hijo Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, cumplió un año y su mamá le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.



"¿Un año ya? ¿En qué momento pasaron 365 días?", escribió la modelo y presentadora a través de su cuenta de Instagram. En el post, que incluye una foto de ella, Salvador y su otro hijo, Martín, Cruz tocó el tema de salud de su hijo menor.



El pequeño Salvador nació con tortícolis gestacional, una enfermedad que produce una posición extraña en el cuello que exige terapias para avanzar en la recuperación. El menor, además, a los tres meses, empezó a tener un crecimiento inesperado de su cabeza. En ese momento, Cruz explicó que estos se debía a una acumulación de líquido cefalorraquídeo que, por fortuna, pud ser tratado.



Estos y otros episodios de este primer año de vida de Salvador fueron recordados por Cruz en su más reciente publicación en Instagram.



"Cualquiera pensaría que cuando vives una situación de salud con un hijo deseas que el tiempo vuele y que todo pase muy rápido… No fue mi caso, nunca lo pensé, nunca lo quise, he disfrutado el día a día al lado tuyo mi amor", aseguró.

La presentadora, además, describió, paso a paso, cómo fue su embarazo: "Me gocé las inyecciones, los banqueos, el 7 de Julio del 2020 que te pusieron dentro de mi, me goce la quietud de mi embarazo, los 23 kilos que subí, valoreé y agradecí la maduración de tus pulmones para esperar tu llegada antes de tiempo, todo siempre desde la gratitud y el amor. Llegaste y a los 2 días ya estábamos en casita, sanos, Perfectos, lactando y aprendiendo de esta nueva experiencia".

Luego, se refirió a los retos que enfrentó la familia. "Unas semanas después llegó el pujo, luego la tortícolis, el covid, después el crecimiento inexplicable de tu cabecita y empezar a vivir esta experiencia acercándome a DIOS y llenándome de una fortaleza que no conocía y una fe inquebrantable", afirmó Cruz.



La orgullosa madre, a su vez, celebró la ayuda que le ha brindado su otro hijo, Matías, en este proceso. "Matías y tú han sido mi mayor logro y de lo que más me siento orgullosa en este mundo. Ver a tu hermano cómo te cuida, cómo te protege, cómo te ha visto Perfecto desde el día 1, nunca me ha preguntado por qué tu cabecita es más grande, el amor de Matías hacia ti me lleno de VIDA y de VALOR para luchar incansablemente y lograr lo que hoy en día es un milagro", celebró.

EL TIEMPO