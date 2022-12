Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, ha estado en diversos shows y también ha dedicado parte de su vida a construir una marca personal. En un diálogo con la revista 'Don Juan' confesó cómo fue su ruptura con Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque eran considerados como una de las parejas más estables de la televisión colombiana, se conocieron en 2008 y desde entonces se mostraron muy amorosos frente a las cámaras.



Fruto de esta relación nacieron sus dos hijos: Matías que nació en 2017 y Salvador que nació en 2021.



(Además: 'No era una opción abrir mi corazón': Melina Ramírez sobre Juan Manuel Mendoza)

A medidados de 2021, los seguidores de la pareja comenzaron a notar que ya no aparecían en eventos públicos ni en fotografías juntos, por lo que iniciaron rumores de separación.



Esta información sería confirmada más adelante, cuando Carolina mostraría públicamente que había terminado su relación con Palomenque por medio de sus historias de Instagram.



(Además: Carmen Villalobos reveló por qué no tuvo romance con William Levy).

Al ser cuestionada sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión, Cruz escribió que se había dado cuenta que de debía separarse del actor "cuando mis ojos no brillaban”, mencionó en sus historias de Instagram.



En este nuevo diálogo con 'Don Juan', la presentadora dio más detalles sobre esta ruptura: "Soy de un temperamento muy tranquilo, no me gusta joderle la vida a nadie precisamente para que no vengan a joderme la mía".



(Siga leyendo: Arelys Henao sufrió un grave accidente en Boyacá: ‘Ese día volví a nacer’).

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Cruz - Revista DON JUAN Foto: Hernán Puentes

En febrero de 2021, Salvador llegaba a formar parte de la familia Palomenque Cruz, mientras la presentadora enfrentaba su separación del actor, "la cabeza de Salvador creció 7 centímetros, el doble. El pediatra dijo: ‘esto está raro’".



Y mientras se preocupaba por la salud de su segundo hijo, según cuenta, no tuvo "tusa", "yo estaba totalmente sumergida en Salvador, no le dice duelo a Lincoln. Yo creo que yo lloraba por Salvador y ahí iban las lágrimas de Lincoln incluidas", mencionó.



(Siga leyendo: Iván Zuleta anuncia su conversión al cristianismo: 'Sin licor se vive mejor’).

Al preguntarle sobre cómo es su relación con su expareja, Carolina dijo: "Lincoln y yo somos somos cero tóxicos, somos muy parecidos en muchas cosas. Tenemos una muy buena relación y él es un papá súper presente".



Al abordarla sobre los rumores de nuevas parejas, la presentadora menciona que en este momento no está interesada en conseguir un nuevo amor: "lo último que quiero ahora es tener a otra persona ahí durmiendo al lado" y que esperará el momento adecuado para abrir nuevamente su corazón.

Más noticias:

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS