Carolina Cruz aclara si su bebé tiene problemas neurológicos

En febrero de este año nació Salvador, el segundo hijo de la presentadora Carolina Cruz, de 42 años, y el actor Lincoln Palomeque, de 44. Hoy acompaña, junto a Matías - de cuatro años - a la pareja que lleva más de 10 años en una relación.



La famosa, que suele mostrar en sus redes sociales a sus hijos, ha tenido que aclarar en varias ocasiones cuestiones en torno a la salud del bebé.



Recientemente explicó que Salvador "nació con tortícolis debido a la posición en que se encontraba en la barriguita". Sin embargo, aclaró que este es el único problema de salud que tiene el bebé y ya está recibiendo una terapia especializada con cintas azules para estimular sus músculos.



Asimismo a comienzos de julio aclaró que el niño "está más que sano y perfecto".



A su vez, la famosa, quien tuvo un mes más de licencia de maternidad debido a que Salvador nació prematuro, se refirió al tamaño de la cabeza del bebé, lo cual era centro de comentarios por parte de los internautas. Aunque dijo que “no es normal", aseguró que no es un signo de alarma debido a que "gracias a Dios todo está perfecto en él”.



A pesar de las reiteradas aclaraciones que ha hecho Carolina Cruz, todavía recibe comentarios malintencionados y preguntas en torno a la salud de Salvador.



Por eso la presentadora volvió a aclarar que el pequeño no tiene ninguna enfermedad de gravedad ni problemas a nivel neurológico, como algunos habían señalado. A su vez, precisó que su torticolis no tiene que ver con la edad que tenía ella a la hora de concebirlo ni con la fertilización in vitro a la que recurrió para volver a quedar embarazada.



"Salvador cada día maneja mejor su cabeza, neurológicamente está más que perfecto y para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro", dijo la presentadora en un video que publicó en su cuenta de Twitter sobre las terapias que le realizan a Salvador de lunes a viernes.



De igual manera la empresaria colombiana contó que su hijo sufre de pujo, que podría describirse como sonidos que se relacionan con la actividad del algunos órganos internos de su pequeño cuerpo. De acuerdo con ella esto también es normal.



"1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo. Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de que hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas, nos jueguen un mal rato", escribió junto al video que ya tiene casi 1 millón de reproducciones.



Carolina Cruz también ha respondido si "¿Es normal que el bebé saque la lengua?", indicando que “es más que normal y según nuestro doctor de cabecera. Cada vez la saca menos”.



También anunció un nuevo proyecto que emprenderá el cual llevará el nombre de 'Salvador de sueños'. Aunque no dio muchos detalles, algunos especulan que sería para ayudar a familias que tienen bebés con problemas de salud.



"Nosotros como familia tenemos la fortuna de contar con todo lo que hemos necesitado para que Salvador esté perfecto, pero la gran mayoría no tienen estos beneficios, por este motivo nace 'Salvador de sueños' (...) Gracias a mi hijo pude entender que a este mundo vinimos a servir y a ayudar, de eso se trata", escribió al respecto en una de sus publicaciones.



