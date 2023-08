En cada temporada del programa de cocina 'MasterChef Celebrity' se observan las personalidades de cada participante, las cuales hacen que los televidentes escojan a sus preferidos y a los no tan queridos.



En esta oportunidad, se han visto algunos 'encontrones' entre participantes, lo cual se considera normal dentro de un show de competición.



En esta temporada, una de las participantes que ha sido más criticada ha sido Martha Isabel Bolaños, la conocida 'Pupuchurra' de 'Betty, La fea', quien con su personalidad y sus ganas de aprender a cocinar, ha demostrado ser una de las competidoras fuertes del show.

Entre las actrices con las que ha tenido algunas discusiones está Carolina Acevedo, quien también es una de las fuertes competidoras del concurso y ya han sido varias ocasiones en las que han tenido que dejar atrás los malos ratos para trabajar en equipo.



En uno de los capítulos anteriores, el reto se llevó a cabo en Villa de Leyva y las actrices tuvieron que preparar un picnic para seis de sus compañeros.



@glamprensa_ Martha Isabel Bolaños no aguanto más los malos comentarios de sus seguidores después de su participación en el Reality colombiano Master Chef , donde ha sido criticada por sus compañeros y catalogada de “peleonera”. ♬ sonido original - Glam Prensa Latina

Seguramente, muchos televidentes esperaban discusiones durante el reto, sin embargo, encontraron la manera de trabajar juntas y en el capítulo se refirieron a la relación que llevan en el concurso.



“Nosotras, de pronto, puede que peleemos en la vida real, pero cocinando nos va súper bien. Siempre que cocinamos nos va súper bien. Somos como niños chiquitos, pero no es personal”, afirmó en las cámaras, Carolina Acevedo.



Por otra parte, Martha Isabel expresó: “en la cocina nosotras nos respetamos. Fuera de la cocina, pues no es que nos llevemos mal, simplemente nuestros campos no son los más compatibles, pero hay respeto. Nosotras no somos enemigas, hemos tenido desencuentros, pero cuando Carolina está en su luz es una vieja muy chévere”.



No obstante, el picnic que preparó esta pareja de actrices no le gustó a sus compañeros, que esta vez estaban de comensales, por lo que las dos recibieron delantal negro y tuvieron que cocinar en el 'reto de salvación'.

Biasso y Nela descrestaron con un exquisito picnic

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

