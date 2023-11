Carolina Acevedo y sus lujosas vacaciones tras ganarse $ 200 millones en 'MasterChef'

Carolina Acevedo se está dando un merecido descanso en un paradisiaco lugar y lo presumió en las redes sociales. Tal parece que ganar la quinta edición de ‘MasterChef’ le cayó como anillo al dedo.



Una de las famosas que en los últimos meses ha dado de qué hablar es Carolina Acevedo, y es que su participación y victoria en el ‘reality’ de cocina de ‘RCN’ la hizo ganar además críticas por su comportamiento con los demás concursantes e incluso con los jurados.

En octubre, la oriunda de Ibagué se llevó el trofeo y 200 millones de pesos tras sobreponerse ante Nela González, Daniela Tapia y Adrián Parada, algo que no le gustó a muchos televidentes y así lo hicieron saber a través de publicaciones en las redes sociales.



Carolina Acevedo presume su lujoso viaje

Ahora, la actriz de 44 años vuelve a ser tema de conversación y es que, a través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 880 mil seguidores, compartió que viajó a Quintana Roo, México, junto a su novio, Lucas Jaramillo.



La colombiana se hospedó en unas cabañas que son acompañadas de la Laguna de Bacalar y quedan a 35 kilómetros al norte de la capital del país.

Viaje Carolina Acevedo a México. Foto: Instagram @acevedocarolina

Igualmente, en el ‘feed’ de Instagram, Carolina Acevedo subió unas fotos de su espera en el aeropuerto para llegar al paradisíaco lugar que acompañó de las palabras: “La única decisión que quiero tomar: ¿ventana o pasillo?”.



Carolina Acevedo es novia del exesposo de su prima

Tras ganar ‘MasterChef’, la actriz decidió hablar para una revista sobre su relación amorosa que empezó a sonar a principios de este año. Según relató, se conocieron gracias a que ella lo contactó por Instagram, ya que la fundación en la que ella colaboraba necesitaba un diseñador biónico.



De inmediato, él mostró interés, intercambiaron números y allí Lucas Jaramillo le pidió que viajara a República Dominicana para que pasaran al diálogo personal.

“Fue muy chistoso. Yo llegué allá sudando, pues pensaba: ‘Dios, ¿en qué me metí?’ (…) Al entrar [a su habitación] me encontré unas flores divinas y una carta que decía: ‘Bienvenida a este maravilloso viaje’”, dijo Acevedo para la revista.



Al poco tiempo, el hombre le pidió oficialmente que fueran novios y desde entonces están juntos disfrutando de su amor que no planean llevar al altar.



Lo que aquí llama la atención es que Lucas Jaramillo estuvo casado con la actriz Catalina Umaña por 12 años (se separaron en 2018), y juntos tienen un hijo llamado Baltazar. La exesposa del diseñador es la prima de Carolina Acevedo.



Cabe destacar que públicamente Umaña no ha dicho nada sobre la relación de su ex y su prima, pero hay quienes creen que están llevado todo desde el respeto por el bienestar del menor que los une.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

