Carolina Acevedo habló de porqué no le interesa ver MasterChef Celebrity

La actriz Carolina Acevedo, triunfó como la ganadora de la última temporada de 'MasterChef Celebrity'. Los televidentes siguieron con entusiasmo su viaje culinario a lo largo del programa, y finalmente, su habilidad en la cocina la llevó a alzarse con el prestigioso título de campeona.

La quinta edición de 'MasterChef Celebrity' resultó en una montaña rusa de emociones que mantuvo a los espectadores cautivados durante todo su recorrido.



Esta competencia culinaria no solo se destacó por los platos excepcionales preparados por los concursantes, sino también por las dinámicas internas que generaron momentos tanto divertidos como tensos.



Finalmente, el jurado del programa se enfrentó a la desafiante tarea de determinar quién merecía el ansiado título de MasterChef Celebrity 2023 entre los finalistas, que incluyeron a Nela González, Adrián Parada, Daniela Tapia y la actriz bogotana Carolina Acevedo.



La victoria recayó en Carolina Acevedo, quien se convirtió en la ganadora de esta temporada, dejando su huella en la competencia culinaria de celebridades

Carolina Acevedo revela por qué dejó de ver 'MasterChef Celebrity'

Carolina Acevedo, la talentosa actriz colombiana, decidió revelar por qué dejó de seguir 'MasterChef Celebrity' y compartió sus planes futuros en una reciente entrevista en el programa matutino Mañanas Express del Canal RCN.

Acevedo, quien participó en la quinta temporada del exitoso programa culinario, habló sobre su experiencia y cómo los comentarios en redes sociales, algunos llenos de críticas y, en ocasiones, menciones sobre su relación con Daniela Tapia, su colega y semifinalista, influyeron en su decisión.



Las grabaciones del programa terminaron antes de que se emitiera el último episodio, permitiendo a los concursantes seguir de cerca su evolución a lo largo del reality. Carolina Acevedo fue invitada a Mañanas Express y reveló que la competencia la llevó a enfrentarse con ciertos aspectos de su personalidad que no le agradaron.

"Había momentos en los que yo decía, '¿por qué reaccioné así?'", admitió Acevedo en la entrevista. La actriz mencionó ser emocional y expresiva, lo que a veces la llevó a traspasar los límites establecidos en la competencia. Luego de reconocer sus propios defectos en pantalla, Carolina decidió dejar de ver el programa.

"Yo lloro, soy llorona y emocional, soy superconsentida. Un día dije '¿sabes qué? Yo no me quiero ver más' y nunca más volví a ver MasterChef, hasta la final. Era un programa editado que salía de contexto. Soy muy expresiva, entonces todo se me nota", añadió.

Fue entonces cuando afirmó que su elección de no seguir viendo el programa no se debió únicamente a sentirse vulnerable ante la audiencia, sino porque se percató de las opiniones críticas que algunos de sus compañeros de competencia tenían acerca de ella, lo cual la impactó y motivó a dejar de verlo definitivamente.

Proyectos futuros y cambio de rumbo



En cuanto a sus futuros proyectos en televisión, Carolina Acevedo compartió que trabajará en conjunto con su pareja, Lucas Jaramillo, en un proyecto completamente independiente. Planea combinar sus conocimientos de cocina adquiridos en 'MasterChef Celebrity' con las habilidades de diseño de su pareja nómada.

El objetivo es ofrecer este trabajo conjunto a alguna plataforma digital interesada y difundirlo ampliamente en redes sociales.



Finalmente, Acevedo concluyó la entrevista afirmando que, al menos hasta finales de año, no tiene planes de regresar a la actuación ni de aceptar empleos en televisión, posponiendo cualquier participación hasta principios de 2024.

Carolina acevedo nos habla de su familia y recordamos algunas de sus producciones | Bravíssimo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

