Carolina Acevedo de MasterChef se habría gastado $ 200 millones en lujoso carro

La ganadora de la versión 2023 del reality de cocina más famoso de Colombia, MasterChef Celebrity, la actriz Carolina Acevedo, recibió como premio la suma nada despreciable de 200 millones de pesos.



Aunque ya han pasado algunas semanas del capítulo final del show gastronómico, muchos se han preguntado si la actriz ya se gastó el premio que recibió y al parecer ya lo hizo.



Acevedo compartió en su perfil de Instagram, en el cual tiene ya 880 mil seguidores, una historia que título como ‘mi nave’, en la cual evidencia que adquirió una lujosa camioneta marca Nissan.

La actriz ganadora de MasterChef Celebrity 2023, decidió utilizar el dinero del premio en la compra de una camioneta. Foto: Tomado de Instagram: Acevedo Carolina

Según la página oficial de la marca, las pick-ups del tipo Frontier inician con un costo de 130 millones de pesos hasta alcanzar los 206 millones, depende si es de gasolina o diésel.



Al parecer esta se trataría de una Frontier Euro 6 Platinum 2024, la cual registra que está “equipada con tecnología para conquistar cualquier obstáculo”.



Las especificaciones varían según la versión de este vehículo, pero lo más llamativo es que se trata de un carro con características especiales para duros trayectos y trabajo pesado, con un gran confort en su interior y tecnología de punta en cuanto a su consola principal.



La actriz de telenovelas como Nuevo rico, nuevo pobre y pobre Pablo, quedó ‘bien montada’ en este vehículo que le permitirá movilizarse por la ciudad y más cómodamente si decide trasladarse a lugar en donde la condiciones de la vía no sean las mejores, puesto que no tendrá inconvenientes para llegar a su destino.



Además del premio que Carolina recibió por ser la ganadora del reality, muchas marcas de productos la están buscando para que sea la imagen de estas, puesto que durante el show ganó más seguidores de los que ya poseía y de esta manera puede convertirse en referente de muchos temas, no solo que tengan que ver con la gastronomía.



Cabe resaltar que la actriz pasó por varias etapas en el reality, que hizo pensar que no llegaría a la tal ansiada final, con incluso accidentes como cuando tuvo un corte en su mano con una licuadora de inmersión, pero supo recuperarse de las adversidades y ganarle a fuertes competidores como Nela González y Adrián Parada.



La actriz aún no ha compartido si se dedicará a algo relacionado con la gastronomía, teniendo en cuenta la experiencia que obtuvo durante el reality.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

