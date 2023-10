Carolina Acevedo contó como se sintió en 'MasterChef Celebrity' tras su triunfo

La más reciente ganadora de 'MasterChef Celebrity', Carolina Acevedo, reveló cómo se sintió durante la grabación de la competencia, que sin duda la hizo llorar más de una vez.



Durante una entrevista para el programa matutino 'Buenos días, Colombia', la actriz afirmó que parte de sus emociones eran producto del sentimiento y la frustración.

En distintas ocasiones la ibaguereña no dudó en expresar sus sentimientos tanto de alegría como de tristeza, cada vez que sentía seguridad con su preparación o, por el contrario, esta tenía una que otra dificultad.



"Yo soy supersensible, lloro por todo. Porque estoy feliz, triste, emocionada, o porque estoy frustrada, yo siempre lloro. Si vendiera lágrimas sería millonaria", afirmó la actriz en entrevista con el programa de entretenimiento.



Sus emociones fueron tan recurrentes en cada episodio, que incluso recibió una apodo por ellas: "Caro crisis", ya que más de una vez estuvo en medio del colapso como sus compañeros, pero con sus sentimientos a flor de piel.

De hecho, en algunos capítulos esta intentó renunciar, pues decía que no podría lograr salir adelante con las dificultades que se le presentaban en los desafíos y que la situaban en un estrés máximo.



Sin embargo, recalcó que esto se debe a que siempre trata de buscar la excelencia en todo lo que hace con calidad, pero cuando esto no sale de esa manera no encuentra otra forma más que llorar.



“Soy demasiado apasionada, perfeccionista y quiero que todo me salga bien, pero entonces no todo sale como lo deseas y esto genera que llore, además no hay nada más liberador que las lágrimas”, añadió Carolina.

¿Con quiénes no se entendió Acevedo en el reality?

No obstante, hubo varios retos en los que su tristeza se reflejó ante las cámaras y por las que incluso fue criticada a través de las redes sociales, donde algunos espectadores calificaron sus estados de ánimo de controversiales y hasta de caprichosos.



Esta personalidad suscitó los rumores de que no se llevaba muy bien con muchos de sus compañeros dentro de la competencia. Sin embargo, en el programa la creadora de contenido confirmó su verdadera relación era de afecto y con muchos había formado una amistad.



Solo con tres celebridades nunca se logró entender durante el concurso, de las cuales dos le sorprendieron, ya que al principio del mismo, creía que tenían buenas relaciones.



"Con Martha nunca me la lleve porque ella tiene un carácter muy fuerte y es una cosa de energía, uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero era una cosa que no pasaba más allá de la cocina", señaló la ganadora.



De igual manera, confirmó que tampoco con Daniela Tapia se entendían muy bien. Aunque al inicio congeniaron, de pronto algo pasó, y al parecer, fracturó el vínculo que habían formado. Al igual que con Zulma Rey, que se enteró de que ella no era de sus afectos durante una de las entrevistas individuales del 'MasterChef Celebrity'.

No obstante, la empresaria aclaró que a las tres las respeta por su calidad actoral y que eso solo fueron roces en medio de la cocina, pero no tienen porqué trascender a la vida fuera del show.

