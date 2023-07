La actriz Carolina Acevedo reveló durante una entrevista que apareció siete veces en la portada de una reconocida revista y no recibió ningún pago por ello.



En medio de una emisión para el programa 'Lo Sé Todo' de canal 'Uno', la actual participante de 'MásterChef Celebrity' manifestó el duro momento que atravesó cuando los escándalos alrededor de su vida amorosa la afectaron y cómo esto la impulsó para salir en una de las portadas de las revistas más icónicas del país.

La ibaguereña que recientemente ha sido tendencia por demostrar sus habilidades en la cocina más famosa de la televisión, es una de las grandes figuras de la farándula colombiana, lo que ha provocado que tanto su carrera como su vida personal este en boca de muchos.



Durante 2004, la actriz de 'Nuevo rico, Nuevo pobre', se enfrentaba a una separación con el también actor Roberto Cano, tras llevar dos años de matrimonio.



Suceso que se prestó para que los más fanáticos y quiénes tampoco lo eran tanto, especularan sobre el motivo de su divorcio, hasta el punto de reprochárselo en vía pública y del que llegó a decirse se había dado por supuesta infidelidad de su parte.



“Cuando se publicó en una revista que yo me había separado por primera vez de Roberto Cano porque le había puesto los cachos, eso me afectó un montón. La gente me veía en la calle y me hacía el feo, decía ' ay pobrecito'. Dejé de salir de mi casa" señaló Acevedo para el programa de 'Lo Sé Todo'.

El impacto del rumor fue tal, que la empresaria permaneció tres meses sin aparecer tanto en las cámaras como en lugares públicos, hasta que decidió aceptar la invitación de 'Soho', la antigua revista de contenido 'softcore' y desnudos femeninos.

Allí, la artista regresó al ojo de las cámaras y ligera de ropa, porque consideraba que este acto sí tenía argumentos para que las personas hablaran de su vida personal.



“Volví cuando salí en la portada de 'Soho' con los senos al aire, literal. Sí van a hablar que hablen, ahí regresé a la calle otra vez", expresó la actriz con risa.



Oportunidad que le brindó la posibilidad de ser la protagonista de la revista en otras seis ocasiones más y por las que, para sorpresa de muchos, nunca recibió una remuneración económica.



“Ojalá a mí me hubieran pagado media portada, a mí no me pagaron ninguna portada. ¿A quién le pagaron? (…) yo al gratín, por gusto y qué”.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

