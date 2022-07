Un nuevo capítulo se escribe en el dilema amoroso entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, pues resulta que ambas celebridades han borrado todas las fotos que tenían juntos, incluso, las de su matrimonio celebrado en 2019. Esta sería la prueba reina que definiría lo que se ha venido especulando desde el mes de marzo: un posible divorcio.



Si bien no se ha confirmado nada aún, las señales son claras, ya que desde hace casi seis meses no se les ha vuelto a ver juntos en eventos ni en las redes sociales, lo que prendió las alarmas de sus seguidores y de los portales de chismes que empezaron a indagar en el tema.



Para algunos medios su separación ya es un hecho. En el programa ‘Lo sé Todo’ de ‘Canal Uno’ el presentador Ariel Osorio informó que las celebridades ya habrían firmado los papeles de divorcio.



“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”, expresó el comunicador.

El cumpleaños de Villalobos

Por otro lado, la actriz de ‘Sin senos sí hay paraiso’ celebró su cumpleaños número 39 en compañía de familiares y amigos; sin embargo, Caicedo brilló por ser el principal ausente del festejo.



Esto indudablemente desató cientos de comentarios de usuarios de internet, que ya dan por sentado que los famosos definitivamente decidieron dejar su amorío a un lado.



“Los tiempos de Dios son Perfectos. Hay maneras de empezar el cumpleaños, pero este ha sido único, inesperado y muy especial” comentó la actriz en su Instagram.



“Qué felicidad celebrarlo en mi tierra, frente al mar, con la música que me gusta y rodeada de tanto amor. Este nuevo año de vida será sin duda muy especial”, agregó.



‘Divino y fortalecido’



Por su parte, el actor Sebatián Caicedo se ha mostrado ante los medios de comunicación con una actitud tranquila y muy reservada frente a su relación con su esposa Carmen Villalobos.

El actor cumplió 40 años el pasado noviembre.

Durante el marco de la celebración de la feria cosmética, Expobelleza’, que se llevó a cabo en Medellín, el periodista y presentador Carlos Ochoa habló con el actor y le preguntó sobre su matrimonio.



Una pregunta que para algunos internautas no caló muy bien en el actor, quien supuestamente respondió de una manera fugaz y desinteresada.



“¿Cómo va ese corazón?”, le preguntó Ochoa, a lo que Caicedo respondió: "Divino, hermoso y fortalecido”.



De igual forma, en sus redes sociales también ha dado señales de un posible despecho, pues algunos usuarios de internet han compartido las sentidas palabras que ha dejado en su perfil personal de Instagram y que posiblemente tengan que ver con su actualidad sentimental con Carmen Villalobos.



“En cada momento que sientas que tu energía está bajita, repite las palabras mágicas: perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba. Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar! Gracias, gracias, gracias! (sic)”, puntualizó el actor.

