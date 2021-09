Carmen Villalobos, Ricardo Montaner y los famosos que cambiaron su nombre

Las personas cuando ingresan al mundo de la farándula, o empiezan a ser reconocidas por sus habilidades actorales y musicales, esperan generar recordación en el público.



El nombre es el primer aspecto que deben analizar para comenzar su trayectoria. Y eso lo han tenido muy en cuenta varios famosos como Carmen Villalobos, Miguel Varoni y Mike Bahía.



Acá le contamos cuál es su verdadero nombre.

Carmen Villalobos

La barranquillera tiene 38 años. Comenzó en el mundo de la actuación con algunos roles terciarios en novelas de Colombia, pero a partir de 2005 saltó a la televisión internacional gracias a su participación en producciones del canal ‘Telemundo’.



Villalobos ha actuado en series como ‘Decisiones’, ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘El Señor de los Cielos’. Actualmente, tiene un papel antagónico con la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’.



Su nombre completo es Yorley del Carmen Villalobos Barrios.



“Así me bautizaron. Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola, Yerley; hola, Yurley”, dijo en el programa ‘The Suso's Show’.



El director Mario Rivero la animó a identificarse con su segundo nombre porque la gente se confundía al pronunciar Yorley. La llamó Carmen Villalobos.

“A mí me sonaba rarísimo. Mi abuelita se llamaba Carmen y yo decía ‘nada que ver’. Hice un censo con mis compañeros de novela de ese entonces y a todo el mundo le encantó. Así que le dije a mi manager ‘para el próximo proyecto, soy Carmen Villalobos’”, recordó.



Ricardo Montaner

Héctor Eduardo Reglero Montaner nació un 8 de septiembre de 1957 en Argentina.



Su trayectoria musical le ha brindado reconocimiento y grandes ventas. De hecho, recibió en 2016 el Premio Grammy Latino a la Excelencia.

El intérprete de ‘Me va a extrañar’, ‘La cima del cielo’ o ‘Tan enamorados’ dejó a un lado su nombre Héctor Eduardo. Él decidió denominarse como Ricardo y acudir a su segundo apellido, Montaner, para tener recordación en su público.

Su segundo hijo sí mantiene el hombre de Héctor y se desempeña como empresario musical.

Miguel Varoni

El actor, recordado por su participación en ‘Pedro el escamoso’, tiene 56 años.



En la actualidad está radicado en Estados Unidos y ha actuado en producciones recientes como ‘El Señor de los cielos’, ‘Betty en New York’ y ‘100 días para enamorarnos’.

Su nombre completo es Miguel Américo Belloto Gutiérrez. Nació en Argentina, pero desde sus 5 años vivió en Colombia.



El segundo nombre se lo debe a su padre Américo, un cantante de boleros que murió cuando Miguel tan solo tenía cuatro meses.

Como identificación artística, Miguel tomó el apellido Varoni.



“Varoni era el apellido de mi abuela; de la mamá de mi papá. De ahí salió. Es un apellido italiano”, comentó en una charla por Instagram con el actor Javier Gómez Morteo.



Valentina Lizcano

Ella es reconocida por sus apariciones en la televisión colombiana.



Incluso, le otorgaron el Premio TvyNovelas a Mejor actriz revelación, en 2009, por su papel en ‘Aquí No Hay Quien Viva’.

Madeline Johana Lizcano Angulo es su nombre de pila.



“Como a los 19 años tuve un noviecito que le molestaba el nombre Madeline. Como que a esa edad yo todavía no estaba bien parada en la vida. Entonces, decía ‘ah, sí, tiene razón’. Igual, la gente no lo pronunciaba bien”, confesó en el programa ‘The Suso's Show’.

Ante eso, escogió el nombre Valentina, algo más común para evitar confusiones al momento de pronunciarlo.

Mike Bahía

El caleño cambió su rumbo profesional y su nombre, Michael Egred Mejía, cuando hacía sus prácticas profesionales.



Se había interesado por la música desde que fue corista en su colegio y miembro de una banda en su etapa universitaria.

Estaba a punto de terminar la carrera de administración, pero en medio de su pasantía reflexionó sobre el futuro, como le contó a EL TIEMPO en una entrevista pasada.



“Hice prácticas en una empresa de manejo de artistas, en la parte de posicionamiento de nuevos artistas. En la identidad, los nombres. Bautizamos a varios, a Ferna Gotia y a Skinny Hap-py, de ‘Trapical Minds’. Generaba cuestionarios para ellos y lo hice conmigo para contarlo desde mi experiencia. Les decía: “Si yo fuera artista, yo sería Mike Bahía”. Lo dije tanto que me lo creí. Así que decidí hacer mi música”, relató.



A partir de lo que aprendió en la práctica, Mike sabía que no necesitaba presupuesto excesivo para posicionarse en la música. Por lo tanto, se animó.



Bahía ganó el Premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo en el año 2020.

Marcelo Cezán

El actual presentador de ‘Bravíssimo’ del canal ‘Citytv’ fue registrado con el nombre Édgar Alfredo Gómez Menicagli.



Así se identificó por varios años. Obtuvo su título de odontólogo, pero probó camino en la música y allí conoció al argentino Eduardo Paz.

“Nunca me gustó llamarme Édgar. Me hacían mucho bullying. Me decían ‘uy, el Élgar, Ergar, Vergar’. Me decían de todo”, reveló en charla con el diario local ‘El País’.

“Hasta que llegó este argentino sabio del marketing musical, Eduardo Paz, y me puso Marcelo Cezán. Al otro día mi familia y mis amigos me decían Marcelo. Fue un regalo de Dios. Siento que nací para llamarme Marcelo, tengo cara de Marcelo”, afirmó el presentador.

Tendencias EL TIEMPO