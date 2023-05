A pocos meses de haber confirmado su noviazgo, todo parece indicar que la relación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg va ‘viento en popa’. La pareja, que se ha convertido en una de las más populares de la farándula, no escatima en mostrar su idilio en redes sociales.

(Lea también: ¿Novios para siempre? Carmen Villalobos y su actual pareja hablaron de su futuro).

Recientemente, la actriz y el presentador venezolano se tomaron unos días de descanso en República Dominicana y, como ya se ha hecho costumbre cuando pasan tiempo juntos, compartieron el romántico momento con sus seguidores.

En un video publicado por Oldenburg, se les ve disfrutando de los paisajes paradisíacos del país caribeño. Las celebridades caminan tomados de la mano por las aguas cristalinas, se dan un apasionado beso cobijados por el sol, disfrutan de cócteles y tienen un entretenido paseo en lancha.



“Son momentos como estos los que quiero seguir viviendo. Compartir mi alegría y todo mi amor contigo mi vida es un placer, que no se acabe nunca. ¡Te amo! Gracias, República Dominicana, donde todo comenzó”, escribió el periodista deportivo en la descripción del metraje.

(Siga leyendo: ¿Carmen Villalobos está embarazada con Frederik Oldenburg?).

Villalobos, por su parte, tampoco se quedó atrás. Con la canción ‘Bachata en Fukuoka’ de fondo, compartió un corto clip. En este, se le ve caminando y bailando hasta acercarse a Oldenburg, a quien abraza por la espalda y luego da un romántico beso.



“Donde todo comenzó, República Dominicana”, escribió la también presentadora de ‘Top Chef VIP’ en el video que subió a su cuenta de Instagram.

¿Suenan campanas de boda? Lo que dicen sobre formalizar la relación

En una entrevista reciente con ‘Telemundo’, la pareja reveló detalles de su historia de amor, pero también de los planes que tienen a futuro y de los retos a los que han tenido que enfrentarse. Según relató la actriz, su romance inició a finales del año pasado.



“Fue muy loco porque justo yo acababa de terminar ‘Top Chef VIP’. Cuando estás empezando prefieres como que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces era como ‘vamos a probar a ver si funciona’. Esa primera vez que yo llegué él estaba grabando y ahí fue el primer beso”, dijo Villalobos ante las cámaras.

(De interés: Carmen Villalobos olvidó a Sebastián Caicedo y derrocha amor en redes).

La actriz y el presentador confirmaron su relación a finales de enero. Foto: Instagram: @cvillaloboss

Las carreras profesionales y los diferentes proyectos en los que han participado han hecho que las celebridades pasen algunos periodos de tiempo separados. Sin embargo, para la presentadora colombiana, ese factor no es un impedimento.



“Yo creo que tú estás completamente segura de la persona que tienes al lado, no importa la distancia. Yo creo que estamos metiendo toda nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestra dedicación, para que funcione”, dijo Carmen, muy segura de sus palabras.



Ante la pregunta de si piensan formalizar la relación, los presentadores aseguraron que, por el momento, no está dentro de sus planes. “Qué rico ser como los novios eternos, porque sabes que siempre tienes que estar pendiente y a la expectativa y cuidando todos los días a tu pareja”, añadió Villalobos.

La confirmación del noviazgo de Oldenburg y Villalobos se dio meses después de que la también modelo anunciara la separación con el actor Sebastián Caicedo.



Desde el anuncio de la separación, realizado el 18 de julio de 2022, cada uno tomó caminos diferentes: mientras que la modelo colombiana confirmó su noviazgo con el presentador venezolano, Caicedo hizo lo propio con su nueva pareja, la empresaria Juliana Diez.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO