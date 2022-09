Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son conocidos, además de sus estelares actuaciones en la televisión, por haber sido una de las parejas más estables y duraderas de la farándula colombiana. No obstante, el pasado mes de julio y luego de más de una década de noviazgo y tres años de matrimonio, iniciaron su proceso de divorcio.



Desde entonces se les ha visto disfrutando de su soltería en diversidad de eventos públicos, por lo que los rumores sobre sus nuevas parejas han empezado a inundar las portadas de los portales de diferentes medios de comunicación latinoamericanos.



Por el lado de Caicedo se ha rumoreado mucho. Es más, desde antes que su separación con Villalobos se confirmara, algunos internautas ya venían especulando sobre una supuesta infidelidad del actor con una modelo reconocida; no obstante estas aseveraciones han sido negadas por la expareja.

De igual forma se le ha vinculado con Sara Montoya, una reconocida influencer colombiana con quien ya se le ha visto asistir a diferentes eventos, aunque se ha comentado que podría ser una amiga que tiene en común con su exesposa.



Por su parte, la intérprete de ‘Sin senos sí hay paraíso’ ha sido relacionada con el actor argentino Horacio Pancheri, a quien supuestamente conoció durante su participación en el reality de cocina ‘Top Chef Vip’, programa en que la actriz oficia como presentadora oficial.



¿Indirecta a Sebastián Caicedo?

Historia de Carmen Villalobos Foto: Instagram: @cvillaloboss

Ha sido precisamente en este show culinario y en sus redes sociales que se le ha visto a la actriz bailando, riendo y dejando mensajes picantes que, según su seguidores, apuntan a ser indirectas contra su exesposo.



Al parecer así lo hizo durante una de sus historias de Instagram en la que se dejó ver compartiendo un agradable momento con sus amigos y al cual acompañó con una frase corta, pero bastante diciente: “No existen finales tristes ni felices, solo nuevos comienzos ¡Salud!".



El mensaje causó el revuelo de sus seguidores quienes empezaron a decir que era un evidente mensaje que dejaba claro que Villalobos ya estaba lista para dejar su fallido matrimonio en el pasado.



Otros mensaje de este estilo se le vieron cuando la artista se grabó bailando y cantando 'a todo pulmón' uno de los versos de 'No me conoces', composición del cantante puertorriqueño Marc Anthony: "Pero tú y yo lo sabemos que fuiste leña y yo fuego, y ahora resulta que no soy suficiente para ti”, causando revuelo en las diferentes plataformas digitales.

