La actriz Carmen Villalobos aparece ahora todas las noches en la televisión colombiana. Gracias a su papel en la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’, realizada por ‘Telemundo’, la barranquillera incursionó en otra faceta de su carrera.

No obstante, los rumores van y vienen y Villalobos no se ha escapado de ellos. Usuarios de redes sociales se han preguntado constantemente qué pasó con su esposo Sebastián Caicedo, pues no se les ha visto juntos.

Ella se ha dedicado a hacer promoción en sus redes sobre la novela que protagoniza con Sebastián Martínez y Gregorio Pernía, pero no se ha referido a su ámbito sentimental. Ante los comentarios, decidió hablar del tema.

“Hasta donde yo sé, sigo casada”, le dijo a la revista ‘People’. Además, enfatizó en que sus últimos meses han estado cargados de trabajo, así que no ha tenido mucho tiempo para compartir con su marido. Eso sí, aseguró que siguen juntos.

¿Qué está haciendo Sebastián Caicedo?

Villalobos, quien también es recordada por su participación en ‘Sin senos sí hay paraíso’, está entusiasmada por sus nuevos papeles.

“Mi familia sabe que cuando estoy en proyecto casi que me pierden porque los ritmos de grabación son muy pesados. Entonces ya están acostumbrados a verme solamente en la noche cuando llego a dormir, porque es una grabación de lunes a sábado”, le reiteró a la revista ‘Hola!’.

Además, reveló que su esposo está alejado de las cámaras de televisión y se ha enfocado en proyectos personales: “Él está dedicado a otras cosas, y yo estoy super ocupada”.

En esa misma charla con el medio citado, aseguró que Caicedo ha optado por estar en la finca e incluso se aventuró a irse a un retiro espiritual sin ella en Argentina.

“La pasó increíble, fueron como 15 días allá. Fue muy bonito porque tenemos muchos fans allá y la gente preguntaba: ‘¿y dónde está Carmencita? ¿Por qué no la trajiste?’. Él está en sus cosas y yo estoy dándolo todo en ‘Hasta que la Plata nos Separe’”, enfatizó.

La pareja lleva más de trece años unida. Tuvieron diez años de noviazgo y dieron el sí en un altar de Cartagena, durante octubre de 2019. Sebastián, de 40 años, y Carmen, de 38 años, aún no tienen planes de hijos, según han comentado en entrevistas.

