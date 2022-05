Hace tan solo unos días se le veía a Carmen Villalobos disfrutar de las grabaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’, junto a Gregorio Pernía, su compañero de rodaje y uno de sus más grandes amigos. No obstante, en sus más recientes publicaciones no se le vio con la alegría y emoción que la caracterizan.



con lagrimas en los ojos y a través de sus historias de Instagram, pudo confirmar que esta atravezando por un difícil momento, debido a que uno de sus perros, ‘Capo’ , tuvo que ser llevado de urgencias.

Historia de Carmen VIllalobos en Instagram. Foto: Instagram: @cvillaloboss

“Tengo cara de cansancio, estoy muy cansada. Uno de mis perritos, Capo, estuvo muy enfermo y me tocó llevarlo de urgencias. Para rematar Freud y Mambo, mis otros perros, también se pusieron mal”, afirmó la actriz.



También pudo contar a sus casi 20 millones de seguidores , que es importante hablar sobre nuestros estados de ánimo a las personas que nos rodean para encontrar un espacio de desahogo , donde se suelten las emociones reprimidas.



“Hoy pase un día muy difícil porque estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso (sus perros) y en mil cosas más”, dijo la intérprete de ‘Carolina Santana’ en ‘Sin senos si hay paraíso’.



“ Si Les cuento esto porque es importante expresar lo uno siento, pues las personas que hay alrededor no van a saber qué es lo que sucede (...) un día a la vez, hoy fue un día muy difícil.



Aclaró que sus cachorros ya están en tratamiento, por lo que se siente más calmada sobre lo ocurrido con los caninos. Así mismo, aseguró a sus fans que desde mañana la seguirán viendo con la misma actitud de siempre: “ bailando, cantando y gozando”, pues según dice, eso la ayuda a mantenerse firme.

¿Se divorcia?

A esto se le suma las especulaciones del posible divorcio con el actor Sebastián Caicedo, con quien está casada desde el año 2019. Según se rumorea en algunos medios especializados, la pareja no está unida desde hace algunos meses.



Las alarmas se prendieron cuando ambos artistas dejaron de compartir contenido juntos en sus redes sociales. Al dejar de hacerlo, internautas empezaron a especular sobre la posible ruptura amorosa.



Ahora bien, en una entrevista para la revista ‘People’ Villalobos pudo recalcar que su separación se debe a los nuevos proyectos actorales que han hecho que sus caminos hayan tomado diferentes rumbos. No obstante, eso no significa que su matrimonio está tambaleándose o que la llama del amor se haya apagado.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Foto: Instagram: @sebastiancaicedo

