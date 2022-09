Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo parecían ser una de las parejas más estables de la televisión colombiana, sin embargo, el pasado mes de julio los artistas confirmaron que habían empezado a tramitar su divorcio, tras 3 años de matrimonio y más de 10 de noviazgo.



Desde entonces, todo parece indicar que ambos han dejado su fallido casamiento en el pasado, pues hace algunas semanas se han estado levantando algunas especulaciones sobre las posibles nuevas parejas sentimentales de las celebridades.



Por el lado de Caicedo se le ha vinculado con Sara Montoya, una reconocida influencer colombiana, y con quien ya se le ha visto asistir a diferentes eventos públicos; no obstante, también se ha dicho que es una vieja amiga que tiene en común con Villalobos.



Por su parte, la intérprete de ‘Sin senos sí hay paraíso’ ha sido relacionada con el actor argentino Horacio Pancheri, a quien supuestamente conoció durante su participación en el reality de cocina ‘Top Chef Vip’, programa en que la actriz oficia como presentadora oficial.



La pareja se casó en 2019 en Cartagena tras 12 años de noviazgo. Foto: Instagram

Así es Carmen Villalobos en el amor

Fue precisamente en este show que la artista se confesó al mencionar cómo es ella en el amor, luego de que Gregorio Pernía, uno de los concursantes, y ante la mirada de millones de espectadores, le preguntara su opinión sobre el tema.



Ella respondió con algo de asombro por lo sorpresiva que fue la pregunta en el momento, pero finalmente, ante la presión de sus compañeros, se decidió a compartir sus apreciaciones sobre el romanticismo.



“Yo en el amor me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy”, respondió en un clip que compartió en sus historias de Instagram a sus más de 20 millones de seguidores.



Luego, se le vio compartir con Pernía un emotivo momento en el que dejó ver su tristeza por la eliminación del actor en el reality culinario: “Amore mío, amore bello. Te admiro, te adoro y te respeto demasiado, nuestra amistad seguirá firme como hasta el día de hoy”.



“Eres un ser maravilloso, para ti cosas bonitas. No me despido porque la vida pronto nos volverá a reunir”, agregó.

