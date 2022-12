Carmen Villalobos ha estado siendo objeto de discusión por la opinión pública los último seis meses en el país, luego de que se supiera que se divorció del también actor Sebastián Caicedo y porque interpretó a uno de los personajes principales en el remake de la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’, la cual está en el top de visualizaciones en Netflix.



Recientemente, la barranquillera expresó su preocupación en esta época decembrina con la pólvora y el efecto que le puede causar a las mascotas la detonación de estos implementos, sobre todo de sus dos perritos, que para ella son considerados como sus dos hijos.



En una de sus frecuentes conversaciones en su perfil de Instagram con sus más de 21 millones de seguidores, mencionó el sufrimiento al que fueron sometidos sus cachorros a raíz de la pirotecnia.



"Empezamos con la pólvora, mis perros están super mal. Me tocó ponerle la camita acá, ay Dios mío, linda época pero para ellos no ", expresó con rostro triste.



¿Qué produce la pólvora en los animales?



Para muchos diciembre se ha convertido en una época de celebración en familia en la que claramente los animales están muy presentes. No obstante, la pirotecnia con la que tradicionalmente se festejan las fechas especiales, son de gran peligro para las mascotas porque puede afectar sus sistema auditivo y pude provocarles fobias.



Según el portal 'Ética Animal', “el oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el humano, por lo que las explosiones de fuegos artificiales no solo les resultan más perturbadoras, sino que les pueden dañar más gravemente su capacidad auditiva”.



“También se pueden presentar otros signos más intensos, como salivación, taquicardia, vocalizaciones intensas, micción o defecación, actividad aumentada, estado de alerta y trastornos gastrointestinales, entre otros”, agrega.



imagen de referencia Foto: iStock

