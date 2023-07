Luego de su sorpresiva separación con el actor Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos decidió darse una nueva oportunidad en el amor, pues actualmente sostiene una relación con el exdeportista y ahora presentador de entretenimiento Frederik Oldenburg.

Por medio de las redes sociales, los famosos comparten de forma frecuente fotografías donde evidencian el gran amor que se tienen, detallando los momentos en los que pasan tiempo juntos, pues ella vive en Bogotá y él en Miami.

Recientemente, por medio de las historias en su cuenta de Instagram, donde la colombiana tiene más de 22 millones de seguidores, compartió el que ella llamó “uno de los mayores sustos de su vida”, mientras conducía su coche.



Villalobos, reconocida internacionalmente por interpretar a ‘Catalina Santana’ en la exitosa serie ‘Sin tetas no hay paraíso’, confesó una inesperada situación a la que se tuvo que enfrentar mientras conducía, pues aseguró que de un momento a otro un cambio repentino del clima la llevó a tener “uno de los sustos más grandes de la vida”.



“Les cuento que, acabo de pasar uno de los sustos más grandes de mi vida, venía conduciendo y se zafó la tormenta de la vida, de esas que no deja ver nada, toca reducir velocidad y poner estacionarias, qué susto tan fuerte”, reseñó.

En la grabación se puede ver a la barranquillera muy asustada, además aseguró que se detuvo y estacionó para esperar que la tormenta pasara un poco y ‘no seguir manejando a ciegas’, ya que no sabía por dónde iba o si podía estrellarse con alguien.



Carmen Villalobos compartió con sus seguidores que nunca le había pasado algo parecido, por lo que no supo cómo reaccionar o qué hacer, pues se sintió bloqueada, puesto que no quería entorpecer la conducción de los demás personas en la vía.



“Por Dios que susto tan fuerte. Creo que de todo el tiempo que he vivido por acá esto no me había tocado y mucho menos manejando”, aseguró.

¿Está Carmen Villalobos embarazada?



Otro tema que ha dado mucho de qué hablar recientemente, es de la posibilidad de que la actriz esté esperando su primer hijo, junto a su actual pareja Frederik Oldenburg, pues unas fotografías en su cuenta de Instagram habrían encendido las alarmas.



En los últimos días, Villalobos compartió en sus redes sociales unas fotografías en la final de la segunda temporada de Top Chef VIP, programa del que ha sido presentadora, en las dos temporadas. En dichas imágenes, sus seguidores han afirmado que ‘hay algo diferente’.

Algunos internautas han asegurado que ‘se le ve una pequeña barriguita’, por lo que han indicado que podría estar embarazada de Frederick Oldenburg. Una de las fotografías que más llamó la atención, es donde aparecen dándose un beso y él le puso una de sus manos en el estómago, acción que aumentaría los rumores.

Otros, han indicado que la estrategia de utilizar un vestido abultado, es con el fin de disimular la ‘barriga de embarazo’, de igual manera la publicación tiene más de 200 mil interacciones.



“¿Han caído en cuenta que el cierre del vestido no le sube?”, “la séptima foto, baby en camino”, “ha subido de peso un poquito se le nota (…) ¿Será que viene baby en camino?”, “Me huele a un nuevo integrante 🤰🏻”, son algunos de los comentarios.

