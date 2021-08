¿Cuál es el verdadero nombre de Carmen Villalobos?

La telenovela 'Café con aroma de mujer' es una de las producciones que ha tenido mayor aceptación entre la teleaudiencia y es una adaptación del programa que llevó el mismo nombre en 1994.



Entre el reparto de actores se encuentra Carmen Villalobos, quien en esta oportunidad no tomó el papel protagónico y, por el contrario, asumió el personaje de la villana 'Lucia Sanclemente'.



A la actriz, que también ha sido reconocida por su trabajo en 'Sin senos no hay paraíso' y en 'El final del paraíso', siempre se le ha conocido bajo el nombre de Carmen Villalobos. Sin embargo, todos sus fanáticos quedaron sorprendidos luego que la artista revelara cuál es su nombre completo, el cual decidió cambiar por una recomendación.



Tal confesión la hizo en el programa 'The Suso's Show'. En medio de la conversación con el presentadora, Dany Alejandro Hoyos (Suso), dijo que el director Mario Rivero le propuso cambiar su nombre artístico. Según él, su nombre real era complicado y dificultaba que la gente se lo aprendiera y recordara.



Todo ocurrió cuando 'Suso' le dio la bienvenida a la actriz, mencionando el nombre que dejó boquiabiertos a todos: Yorley del Carmen Villalobos Barrios.



“Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola Yerley, hola Yurley’”, expresó la colombiana, de 38 años.



“Él (Mario Rivero) me dijo: ‘¿No tienes otro nombre?, es que yo siento que a la gente le cuesta un poco’ y yo le dije ‘Carmen’ y él respondió: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos’”, sentenció.



¿Por qué no fue la protagonista en 'Café con aroma de mujer?

Esta telenovela narra la historia de una recolectora de café de nombre 'Gaviota', que es interpretada por Laura Londoño; y uno de los miembros de las familias más poderosas del rubro caficultor, 'Sebastián' (William Levy). Ambos deberán superar diversos obstáculos para estar juntos, siendo uno de ellos el interés que tiene Lucía por el protagonista.



Cuando se anunció el remake de la exitosa telenovela colombiana, se expresó que los protagonistas serían dos actores aclamados por el público, mas no se especificaron sus nombres. La mayoría pensó que una de ellas sería Villalobos, pero grande fue la sorpresa cuando resultó ser la antagonista.



Al respecto, la protagonista Laura Londoño comentó:



“Yo hice el casting, quedé, estaba emocionada pero no dije nada. En algún momento Telemundo anunció que se iba a hacer Café y que ya tenían a los protagonistas. Va a estar William Levy, que trabaja en Telemundo, va a estar Carmen Villalobos, que trabaja en Telemundo, y ya, mencionó a sus dos consentidos de Telemundo”.



El Comercio (Perú) - GDA