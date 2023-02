Carmen Villalobos fue una de las celebridades más comentadas del 2022 por los portales de chismes debido a su sorpresiva ruptura amorosa con el actor Sebastián Caicedo, con quien mantuvo un matrimonio de tres años y una relación sentimental de más de una década.



Al parecer, ambas celebridades ya han superado su amorío fallido y, muy pocos meses después de oficializar su divorcio, empezaron los rumores sobre sus nuevas parejas en las redes sociales. De igual forma, parece que su relación es cordial, pues siempre tienen palabras de agradecimiento por lo vivido.

La pareja oficializó su relación en redes sociales. Foto: Instagram: @cvillaloboss

Recientemente, la intérprete de ‘Sin senos no hay paraíso’ oficializó formalmente ante la opinión pública su noviazgo con el exfutbolista y presentador Fredrik Oldenburg, tras meses de rumores que levantaron la sospechas de los paparazzi por las pistas que daban a través de las plataformas digitales.



En la tarde de este jueves 2 de febrero, se confirmaron las especulaciones debido a unas fotografías que publicó la artista en su cuenta personal de Instagram, donde se le ve celebrando el cumpleaños de Oldenburg.



La publicación ya cuenta con más de 2 millones de “Me gusta” y 27 mil comentarios de internautas, quienes aplaudieron la unión con el periodista deportivo. Lo que más llamó la atención fueron las palabras que dejó Villalobos, de 39 años, en el caption del post.



“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios ! Cómo se dió todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO! Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa . Happy Birthday amor @fredefutbol Te amooooooo (sic) ”, publicó la barranquillera.



Ante el mensaje y la oleada de buenos deseos de la fanaticada de los famosos el venezolano no se quiso quedar atrás y respondió el mensaje que le dejó su pareja.



!Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das casa día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a tí, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores TE AMO! (sic)”, escribió Oldenburg.



