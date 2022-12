La actriz recordada por su papel de 'Catalina' en la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso', Carmen Villalobos, compartió hace un par de semanas en sus historias en Instagram cómo había encontrado su apartamento en Bogotá tras haber pasado una temporada fuera.

"Adivinen quién ya está en Bogotá, el frio que amaneció haciendo en Bogotá es indescriptible y yo me alisté con buso y chaqueta y ahora salió el sol", comenzó diciendo en el video.



De igual modo, aprovechó el momento para mostrarle a sus seguidores que, a su regreso, su madre le había dado una una sorpresa, vistienso de Navidad su casa luego de un largo tiempo.



"Mi mamá armó la Navidad en mi casa y eso me emociona y me da alegría, porque llevábamos más de dos años sin poner un arbolito de Navidad", aseguró con emoción la artista.



Es de recordar que Villalobos pasará esta Navidad siendo soltera, tras la ruptura con quien fue su pareja durante 13 años, Sebastián Caicedo.

(Además: Así luce Burt Ward, el Robin de la serie de Batman de 1966: le pasó 'factura').

Más noticias

-Agüeros navideños: cuáles son los más populares en Colombia y para qué se hacen

-¿Siente que Navidad pasa rápido? Esta es la razón y su relación con la adultez

-Se tatuó los ojos como una reconocida ‘influencer’ y ahora puede quedar ciega

Tendencias EL TIEMPO