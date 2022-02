Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo conforman una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional. Sus millones de seguidores siempre están pendientes de la relación, expresan su admiración por redes sociales y, a veces, crean uno que otro rumor.



En los últimos días, se habló sobre la posible separación sentimental de los actores.

En el mundo del entretenimiento son pocas las parejas que perduran con el tiempo, y aunque los artistas han demostrado tener una relación estable, cualquier detalle que denote un distanciamiento puede generar una ola de comentarios al respecto.



Incluso algunos especularon que la supuesta separación de Carmen Villalobos tenía que ver con el reciente divorcio del actor cubano William Levy, con quien trabajó en la novela ‘Café con aroma de mujer’.



Sin embargo, esta vez los rumores no eran ciertos. Los artistas sí tuvieron un distanciamiento, pero no por lo que la mayoría de internautas creían.



‘No han sido días fáciles’

Por medio de sus historias en Instagram, la actriz que ha participado en reconocidos programas de televisión, habló con sus seguidores sobre la separación que tuvo de su esposo Sebastián Caicedo.



Resulta que, durante los últimos meses, la pareja dio positivo para covid. Sin embargo, primero se contagió Sebastián y tras su recuperación Carmen quedó infectada.



“Este fin de año y este inicio de año, gracias a Dios estamos todos muy bien, pero ha sido complicado”, expresó la actriz.



Debido a su trabajo, los artistas no viven en Colombia y deben realizar continuos viajes. Cuando llegaron de Miami al país, a mediados de diciembre, se dieron cuenta que Sebastián estaba contagiado, por lo que tuvieron que pasar el 24 y 31 de diciembre aislados.



Según relata la actriz, esta es la segunda vez que le da covid a Sebastián, pero ella no había tenido el virus.



“Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas, los tuve todos. Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida”, señaló.



La actriz tenía unos proyectos pendientes y debido a la enfermedad debió aplazarlos. Sin embargo, aunque destacó, que no se siente al 100 %, volverá a trabajar.

