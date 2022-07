La relación sentimental entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo había sido una de las más recordadas y queridas por la palestra mediática por su fuerte vínculo amoroso. Sin embargo, se ha venido especulando que los artistas están atravesando un proceso de divorcio que acabaría un matrimonio de más de 3 años y una noviazgo de más de una década.



Siga leyendo: Video: Sebastián Yatra le robó un beso a fanática en pleno concierto).

Así las cosas, el programa de chismes ‘Lo sé Todo’ habría sacado a la luz que la pareja ya habría firmado los documentos legales para concretar su separación conyugal.Por otro lado, fuentes cercanas a los actores le comentaron a la revista ‘Vea’ que supuestamente ellos estaban viviendo en casas separadas.



“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”, expresó en el programa en vivo el periodista Ariel Osorio.

Han sido meses muy duros y muy difíciles FACEBOOK

TWITTER

Recuerde que tanto Villalobos como Caicedo se encontraban fuera del país realizando grabaciones cinematográficas y de telenovela, por lo que se especuló que los motivos de su posible separación serían porque ambos estuvieron mucho tiempo en la lejanía trabajando en sus proyectos.



Carmen por su parte, se encontraba grabando en México el ‘remake’ de 'Hasa que la plata nos separe’ y auspició, por tercera vez consecutiva, como presentadora de los premios Urbano Latino, que se llevaron a Cabo en San Juan, Puerto Rico, el pasado jueves 23 de junio.



(También: Jugadora de voleibol gana 50 veces más en Only Fans que en su carrera).

Ahora bien, la intérprete de ‘Sin senos no hay paraíso’ ha mencionado a la revista ‘Vea’ que “todo este proceso ha sido muy difícil”. De igual forma, lo hizo mediante su cuenta de Instagram, donde estaba celebrando la llegada de los 20 millones de seguidores en esta plataforma a quienes les dijo que este 2022 ha sido muy difícil para ella.



“Eso me da mucha alegría, saber que estamos aquí juntos y que seguimos guerreándola a pesar de todo, de los malos momentos, de las tristezas, de las lágrimas y aunque yo solo me dejo ver por aquí muy positiva, muy sonriente, tratando de contagiarles mucha felicidad… han sido meses muy duros, muy difíciles, aquí estamos celebrando estos 20 millones”, expresó la actriz.



Hasta ahora no se ha confirmado si realmente los actores realizarán el proceso de divorcio. Por otro lado, no se ha podido comprobar si existe un tercero o tercera que haya hecho que la pareja terminara.



(Lea: 'Me juzgaban por ser lesbiana': Epa Colombia sobre su familia).

Más noticias

Esta era la hoja de vida que enviaba Bill Gates en los años 70

Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, publica fotos con su nuevo amor

El impresionante cambio de Luis Miguel: rejuvenecido y más delgado

Tendencias EL TIEMPO